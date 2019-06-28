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300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 22:41 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yaptığı ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek 300 bin TL rüşvet istediği öne sürülen öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A., tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin yaptığı ihaleyi kazanan firmanın yetkilisinden, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazıp, yapılmamış işlemleri yapılmış gibi göstereceğini söyleyerek 300 bin TL rüşvet istediği öne sürülen öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A., tutuklandı.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde eğitim için gerekli olan makineler, elektronik malzemeler ve tesisat onarımları için ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firmanın yetkilisi A.B., polise üniversitede ihaleler için yetkili olan öğretim görevlisi Muhammet Zeyni A.'nın kendisinden 300 bin TL rüşvet istediğini söyleyerek, şikayetçi oldu. A.B.'nin, Muhammet Zeyni A.'nın kendisine fakülte tarafından yapılan ihalede yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterip, 'yaklaşık maliyeti' fazla yazacağını söylediğini öne sürmesiyle polis ekipleri çalışma başlattı. Polis birlikte hareket eden A.B., Muhammet Zeyni A. ile iletişim kurup, yeterli parasının olmadığını ancak yavaş yavaş ödeyebileceğini söyledi. Muhammet Zeyni A.'nın kabul etmesiyle, A.B. dün, polisin seri numaralarını aldığı 20 bin TL'yi öğretim görevlisine verdi. Önlem alan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı alan Muhammet Zeyni A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Zeyni A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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