300 bin liralık arı kovanı hırsızları yakalandı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin çeşitli yerlerinden yapılan arı kovanı hırsızlıklarıyla ilgili 2 kişi yakalandı. Ele geçirilen arı kovanlarının değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtildi.

Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin çeşitli yerlerinden arıcıların, içinde arı da bulunan kovanlarının çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızların, Mustafa Kemal Y. ile Hasan Ü. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, dün, Babadağ ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. Mustafa Kemal Y. ile Hasan Ü., arı kovanlarını araca yükledikleri sırada yakalanıp, gözaltına aldı. Operasyonda, değeri yaklaşık 300 bin lira olan ve çalıntı oldukları tespit edilen 300 arı kovanı, ele geçirildi. Hırsızlık şüphelileri, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mustafa Kemal Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hasan Ü. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI



