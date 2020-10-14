300 bin liralık matkap uçlarını çalan hırsızlar tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir iş yerinden 50 bin lira değerinde sondaj matkap ucu çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli’nin Zafer Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinden 50 bin lira değerinde sondaj matkap ucu çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bölgedeki kameraları inceleyen polis, hırsızlık olayına karışanların D.Ş. (29), M.A.A. (45) ve N.Ç. (34) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede aynı şüphelilerin 2019 yılında da 250 bin lira değerinde başka bir sondaj matkap ucu çalınması olayına karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin yerini tespit eden polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş. (29) ve M.A.A. (45) tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.Ç. (34) adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

