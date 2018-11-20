HABER

300 bin Suriyeli, ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönüşler sürüyor.

300 bin Suriyeli, ülkesine döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden arındırılan bölgelere dönüşler sürüyor. Suriyeliler, çalınan davul eşliğinde oynayarak, ülkelerine dönmenin sevincini yaşarken, bugüne kadar 300 bin kişi, gönüllü olarak Türkiye'den ayrıldı.
Ülkelerindeki iç savaşın ardından evlerini terk eden 4 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'ye sığındı. Sınıra yakın kentlerde yaşamını sürdüren Suriyeliler, TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası ülkelerine geri dönmeye başladı. Terör örgütlerinden temizlenen bölgelerin yeniden inşa edilmesiyle umutlanan Suriyeliler, gruplar halinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek, gönüllü olarak tekrar dönmemek üzere ülkelerine dönüyor.
Bugün de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 400 Suriyeli, işlemlerini yaptırdıkları Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde çalınan davul eşliğinde oynayıp, halay çektikten sonra ülkelerine gitti. Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür eden Suriyeliler, TSK tarafından teröristlerden arındırılan topraklarına gidecekleri için mutlu olduklarını söyledi.
Göç İdaresi yetkilileri ise TSK'nın harekatları ile güvenli hale getirilen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişinin geri döndüğünü belirtti. Ülkelerine dönmek isteyenlere kolaylık sağlandığını belirten yetkililer, Suriye tarafına geçişlerin ise cumartesi ve pazar hariç haftanın 5 günü yapıldığını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

300 bin Suriyeli, ülkesine döndü300 bin Suriyeli, ülkesine döndü300 bin Suriyeli, ülkesine döndü300 bin Suriyeli, ülkesine döndü

Bir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyorBir anda ortaya çıktı! Herkes onu görmek için sıraya giriyor
Otomobildeki gizli bölmeden uyuşturucu ve silah çıktıOtomobildeki gizli bölmeden uyuşturucu ve silah çıktı
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdüErkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Erkek arkadaşıyla kavga eden genç kızın 'maymuna benziyor' sözü hayata küstürdü

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Son dakika! Ulukışla İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

Gündemi sarsacak tahmin! 'AK Parti, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ağır bir darbe yiyebilir'

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

İki ilden vahşet haberleri! Kediyi yakıp, köpeği vurdular

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Kanal D ve CNN Türk'ü paralı yapın, engel mi var?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.