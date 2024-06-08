300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı! Kuyumcuların WhatsApp grubunda paylaştılar, tüm illere bilgi gidince...

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Uzun Çarşı mevkiinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana gelen N.K. satın alacağını ileri sürdüğü bilezik modellerini çalışana tarif etti. Bu esnada kuyumcu dükkanında çalışan kişi, tezgahtan bilezik modellerini çıkardı. Çalışanın, gelen müşteriye çay söylemek için telefona uzanmasını fırsat bilen N.K., tezgahta bulunan 4 adet bileziği saniyeler içinde alarak kaçtı. Dükkan çalışanları, 300 bin lira değerindeki bilezikleri kaşla göz arasında alıp koşmaya başlayan şahsın peşine düştü. Çarşı içerisinde bir süre devam eden kovalamacanın ardından şahıs gözden kayboldu.

HIZLI REFLEKS HIRSIZI KISA SÜREDE YAKALATTI

Durumun haber verilmesi üzerine hırsızlığın yaşandığı kuyumcu dükkanına polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Dedektifleri, bölge bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsı tespit etti. Bu arada Sakarya Sarraf Kuyumcular ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes de şahsın görüntülerini ve çalınan bileziklerin fotoğraflarını ülke genelinde bulunan tüm kuyumcu dernek başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubundan paylaştı. Şüphelinin peşine düşen ekipler, KGYS sistemi üzerinden şahsın ilk olarak Düzce’ye gittiğini orada iki bilezik bozdurduktan sonra Bolu’ya gittiğini belirledi. N.K. isimli şüpheli gittiği Bolu’da kalan iki bileziği bozdurmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken çalınan bilezikler ise kuyumcuya teslim edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

300 bin lira değerinde dört adet bileziği çalan şüphelinin gerçekleştirdiği eylem saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şahsın bir süre incelediği bilezikleri, çalışanın telefonuna baktığı esnada tezgah üzerinden hızla alarak dükkandan kaçması yer aldı. Neye uğradığını şaşıran dükkandakilerin ise yaşanan olayın ardından şahsın peşinden koşması görüntülere yansıdı.

“ÇAY SÖYLEMEK İÇİN TELEFONA UZANDIĞI ESNADA BİLEZİKLERİ ALARAK KAÇTI”

Sakarya Sarraf Kuyumcular ve Mücevherciler Derneği Başkanı Serkan Serbes, “Saat 11.35 gibi bu şahıs dükkana geliyor. Dükkanda bilezik modellerini tarif ediyor. Tarif ettiği modellere uygun numuneleri orada çalışan arkadaşımız 4 adet olmak çıkartıyor önüne. Daha sonrasında müşteriye çay içer misiniz diye soruyor. Müşteri de ‘tabii ki içerim’ deyince çalışan arkadaşımız çayı söylemek için dükkan içi telefonuna uzandığı esnada şahıs bilezikleri alıyor ve aniden dükkandan koşarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada dükkan içerisinde sesler yükseliyor ve çevre esnafın da yardımı ile birlikte bu şahsın peşine düşülüyor. Ancak şahıs, yaklaşık 350-400 metreden sonra izini kaybettiriyor” dedi.

“ŞAHSIN NEREYE GİTTİĞİ YAKLAŞIK 2 SAAT İÇERİSİNDE TESPİT EDİLDİ”

Güvenlik kamera görüntülerinin hemen emniyet ile paylaşıldığını ve polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat sonra şahsı Bolu’da kuyumcuda iki bileziği bozdurmaya çalıştığı esnada yakaladığını aktaran Serbes, “Kaybetmesiyle beraber biz hemen güvenlik kamerası görüntülerini Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu Amirliği ekipleri ile paylaştık. Onların bu konuda çok büyük katkısı oldu. Ve onların sayesinde bu şahsın daha önceden de suç işlediği, sicili kabarık bir insan olduğu anlaşıldı. Yüz eşleşmesi bittikten sonra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından şahsın nereye gittiği yaklaşık 2 saatlik bir zaman zarfı içerisinde tespit edildi. Ve biz de bu esnada bütün kuyumcuların dernek başkanlarının olduğu bir WhatsApp platformuna şahsın bilgilerini, görüntüsü ve çalınan bilezik bilgilerini paylaştık. Çevre illerdeki esnafları bu konuda bilgilendirdik. Tabii bunun meyvesini de 4 saat sonra aldık. Şahısların Bolu’ya doğru hareket ettiği KGYS kameralarından tespit edildi, otoban kayıtlarından. Bunun üzerine Bolu Dernek Başkanı ile yaptığımız temaslar sonucunda zaten verilmişti görüntüler, bununla birlikte hemen bozdurmaya gittiği yerde de yakalandılar” diye konuştu.

“ŞAHIS TUTUKLANDI, BİLEZİKLER İADE EDİLDİ”

Bolu’da yakalanarak Sakarya’ya getirilen şahsın tutuklandığını ve çalınan bileziklerin ise kendilerine iade edildiğini ifade eden Serkan Serbes, “Bileziklerin iki tanesini Düzce’de, iki tanesini de Bolu’da bozdururken yani son iki taneyi yakalandılar. Hırsızlık büro dedektifleri hemen buradan özel arabayla giderek suçluyu Sakarya’ya getirdiler. Bugün de tutuklanması gerçekleşti ve bilezikler de iade edildi tarafımıza. Şahısların iki kişi olduğunu tahmin ediyorum ama tutuklanan bir şahıs oldu. Tabi bunun detaylarını emniyet daha iyi biliyor ve buradan tekrardan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro dedektiflerinin çok büyük rolü olduğunu hatırlatarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SAKARYA’DA İŞLER ESKİSİ GİBİ DEĞİL, KÖTÜ NİYETLİ OLANLAR BİR KERE DAHA DÜŞÜNSÜN”

Serbes, “Derneğimiz bir sivil toplum kuruluşu ve kuyumcuları temsil ediyor. Doğru bilgi, doğru zamanda emniyet birimleri ile paylaşılabildiğinde böyle olumlu sonuçların çıkabileceğini hep beraber gördük. Maksimum 4 saat gibi bir zaman içerisinde bu olayın çözülmesi de artık işlerin Sakarya’da eskisi gibi olmayacağını, kötü niyetli olanların bir kere daha düşünmesi gerektiğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİNİN FAYDALARI İLE BİZ DE SUÇLARA REFLEKS GÖSTERİYORUZ”

Serkan Serbes, “WhatsApp platformunda kurmuş olduğumuz gruptan bize de farklı vilayetlerden, yakın illerden özellikle bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Tırnakçılık tarzı veya kaybolmuş, çalınmış ürünler gelebiliyor. Biz de bunları esnafımızla paylaşıyoruz. Burada kuyumcu esnafının mesajları ne kadar dikkate aldığını ve bir dayanışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Suçun şekli eskiye göre değişti ama bununla beraber teknolojinin faydaları ile biz de buna refleks gösteriyoruz” dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





