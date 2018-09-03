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300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle gri listede aranan "Adıl" kod adlı Merdan Rüşt Ovalıoğlu isimli teröristin teslim olduğunu açıkladı.

300 bin TL ödülle aranan 'Adıl' teslim oldu

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Irak güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 terörist PKK/KCK'dan kaçarak Irak'ta güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Teröristler, işlemlerinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığınca, dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi. AA

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Merdan Rüşt Ovalıoğlu gri liste

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
orman gibi saclari varmis bir kel olarak kiskandim yani..
Devlet adam gibi görevini yapsa dağlarda ovalarda değil terörist kuş dahi uçamaz, maalesef bugüne kadar camilerde koynumuzda büyüttüğümüz din taciri ibnesi FETÖ itinin ordu içindeki yapılanması,PKK ile müşterek eron ticareti vs konular yüzünden binlerce gariban çocuğu katledildi.Fetö iti şu anda kuranı kerimin yaprakları arasında 150 milyar dolar serveti abd.ye ,gayrımüslimlere peşkeş çekti, biz müslümanlar yine kaldık sefil.Bin yıl daha geçce bu sefil uyanmaz.
biliyorki, ansızın iha tarafından gebertilecek...
artik buna devlet dairelerinde bir is verirsiniz...,mesela istihbarat birimlerinde gorev verilebilir..veya vurucu tim olabilir..Nasil olsa bu memlekette hertur hain var buda arada kaynar gider
teslim olmadan once yerini bana soyleseydin , ben de yerini soyleyip odulu alsaydim olmazmiydi. paranin yarisini ben alirdim kalan yarisiylada sana mapusta bakardim. simdi kim bakcak sana mapusta...
@gurhancakir allah sana akıl fıkır versin..
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