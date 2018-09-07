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300 bin TL ödülle aranan Gri Kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 19:00 | Son Güncelleme

Hakkari Çukurca'da geçtiğimiz 3 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Aranan Listesi'nde 300 bin TL ödülle aranan GRİ kategorideki Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi.

ANKARA (DHA) Hakkari Çukurca'da geçtiğimiz 3 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Aranan Listesi'nde 300 bin TL ödülle aranan GRİ kategorideki Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi.
Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir'in, sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu olduğu da bildirildi.

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