300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN GRİ KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ANKARA (DHA) Hakkari Çukurca'da geçtiğimiz 3 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 'Terörden Aranan Listesi'nde 300 bin TL ödülle aranan GRİ kategorideki Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir olduğu tespit edildi.
Hakkari-Çukurca karayoluna EYP döşerken tespit edilen ve etkisiz hale getirilen Brüks Belati kod adlı Ömer Erdemir'in, sözde Çukurca Kazan Vadisi sorumlusu olduğu da bildirildi.
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