300 bin TL ödülle aranan PKK'lı terörist Muş'ta öldürüldü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün Muş'un Malazgirt ilçesinde ölü ele geçirilen PKK/KCK terör örgütü mensubu teröristin, 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de aranan, 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş (36) olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Tatargazi köyünde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 2 teröristin ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Ali Akbaş olduğu belirtildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 ve 1 kalaşnikof marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiği de kaydedildi.

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