300 bin TL ödülle aranan terörist teslim oldu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan Merdan Rüştü Ovalığlu'nun teslim olduğunu açıkladı.
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürütmekte iken örgütten kaçarak Irak KDP güçlerine teslim olan 4 erkek terörist, dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü'nde TSK/Özel Kuvvetler Komutanlığı'na teslim edildi. Teslim olan teröristlerden Adil kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu'nun 300 bin TL ödülle terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer aldığı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı belirlendi.
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