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300 bin TL'lik hırsızlık yapan şebeke kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da girdikleri 9 evden 300 bin TL değerinde elektronik eşya çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Zeytinburnu ve Güngören'de son 1 ay içerisinde 9 ayrı adresteki hırsızlık olaylarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin sabaha karşı kapıları kart ya da röntgen filmi kullanarak saniyeler içinde açtıklarını belirledi. Şüphelilerin girdiği 9 ayrı adresten yaklaşık 300 bin liralık cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler hırsızlık olayına karışan 4 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Geçen cuma günü şüpheliler, Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde Afgan uyruklu kişinin evinden çaldıkları cep telefonu ve tabletle birlikte suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan İdris Ç.(24), Ali Rıza G.(22), Özgür K.(21), Tuncay D. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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