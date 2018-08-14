300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği

İçinde rahip, çocuk ve yaşlıların bulunduğu yüzlerce kişinin tek ortak özelliği ise hepsinin Cullen'in çalıştığı hastanede tedavi görmesiydi.

Amerika'nın en ünlü seri katili : Charles Cullen

1 / 24 Charles Cullen Amerika’nın en ünlü seri katillerinden biri. Hemşirelik yaptığı 16 yıl boyunca öldürdüğü yüzlerce kişi içinde rahipler, çocuklar, yaşlılar vardı. Kurbanların tek ortak özelliği Cullen’in çalıştığı hastanede tedavi görmekti. Çoğunlukla tam da iyileşmeye başlamışken, genellikle de gece yarısı öldürüldüler.

2 / 24 7 aylıkken babası ölen, 9 yaşındayken kimya setinden kimyasal madde içen ince kemikli, küçük bir adam, hep sinirli, alkolik ve intihar eğilimli bir tip.

3 / 24 Cullen, 22 Şubat 1960'de 8 çocuğun en küçüğü olarak New Jersey'de doğdu ve o henüz 7 aylıkken babası öldü. 9 yaşındayken kimya setinden kimyasal madde içerek daha sonra devam edecek olan intihar girişimlerinin ilkini gerçekleştirdi. İnce kemikli, küçük bir adam Cullen. Hep sinirli bakıyor. Çocuğunuzun oynadığı parkta görmek istemeyeceğiniz türden bir tip. Aynı zamanda alkolik, öfke kontrolü sorunu yaşıyor ve intihar eğilimli. Bunları kendisi söylüyor. Her zaman sorunlu biri olduğunu, çocuklarını çok sevmesine rağmen onlarla yeterince ilgilenemediğini, işini çok sevmesine rağmen hiçbir yerde uzun süre tutunamadığını itiraf ediyor.

4 / 24 Bir kazada annesini kaybediyor ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne giriyor, defalarca hayatına son vermeye çalışıyor.

5 / 24 6 Aralık 1977'de bir kazada annesini kaybetti ve bu yıkıma dayanamayan Cullen 1978'de ABD Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Burada subay mertebesine yükseldi ancak bu dönemde, Cullen zihinsel istikrarsızlık işaretleri göstermeye başladı. Bir sonraki yıl tam 7 defa hayatına son vermeye kalkıştı. 30 Mart 1984'te Deniz Kuvvetleri'nden çıkartıldı.

6 / 24 Aynı ayda, Cullen, Montclair, New Jersey'deki Mountainside Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu'na kaydoldu ve oradaki tek erkek öğrenci oldu.

7 / 24 1987'de mezun oldu ve New Jersey'deki Livingston'daki St. Barnabas Tıp Merkezi'nin yanma ünitesinde çalışmaya başladı.

8 / 24 11 Haziran 1988'de 72 yaşındaki birini öldürerek ilk cinayetini gerçekleştirdi.

9 / 24 Cullen, alerji tedavisi gören 72 yaşındaki Yengo isimli kişiyi öldürücü bir doz insülin enjekte ederek öldürdü.

10 / 24 Eşinin açtığı boşanma davası sonucunda çocuklarının velayetini kaybetti.

11 / 24 Barnabas'tan ayrıldıktan sonra, Cullen New Jersey, Phillipsburg'daki Warren Hastanesi'nde göreve başladı. Ocak 1993'de eşi, Cullen'e boşanma davası açtı. Belgelerde Adrienne, Cullen'ın köpekleri dövdüğünü ve bir tanesini bir bowling topu torbasında sıkıştırdığını iddia etti. Cullen, çocuklarının velayetini kaybetti ve evden taşındı.

12 / 24 Sürekli intihar girişimlerinde bulunan Cullen, 2002 yılında karbonmonoksit zehirlenmesiyle kendini öldürmeye çalıştı ancak komşuları dumanı görüp yetkililere haber verdi.

13 / 24 Cullen kendisini sadece sıcak tutmaya çalıştığını iddia etti. Yetkililer, Cullen'ın pilleri karbonmonoksit dedektöründen çıkarıp duman alarmını engellediğini keşfetti.

14 / 24 Cullen'in öldürdüğü insanların sayısını tahmin etmek çok zor ancak 300'den fazla kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

15 / 24 Tutuklanmadan önceki 15 yıl boyunca Charles Cullen daha birçok kişiyi öldürdü. 2003'te tutuklanarak 40 cinayeti kabul etti fakat bunlar sadece ayrıntılı hatırladığı suçlar. Cullen'in öldürdüğü insanların sayısını tahmin etmek çok zor çünkü serumlara yüksek dozda ilaç enjekte ediyordu ve bunlar diğer hemşireler tarafından hastalara dağıtılıyordu. Cullen'in 300'den fazla kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor. Bilinen kurbanlarından çoğu yaşları 60 ile 91 arasında değişmekle birlikte, 21 yaşında olan Michael Strenko gibi gençleri de öldürdü.

16 / 24 Düzinelerce şikâyet ve disiplin soruşturmasıyla karşılaştı. 4 polis soruşturması, 2 yalan makinesi testi geçirdi. 20 kez intihar girişiminde bulundu. Bir kez tutuklandı ama hiçbiri mesleki sicilini lekelemeye yetmedi. Ayrıca başvurduğu işlerden hiçbiri ilginç bir şekilde geri çevrilmedi.

17 / 24 Cullen, Eylül 2002'de Somerville, Somerset Medical Center tarafından işe alındı. Burada da bir yıldan kısa sürede çok sayıda hastayı öldürdü. 12 Aralık 2003'de bir restoranda tutuklandı. Cullen, 14 Aralık 2003'de, Dan Baldwin ve Tim Braun'a, 16 yıllık kariyerinde 40 kişi öldürdüğünü itiraf etti. 2 Mart 2006'da Cullen, New Jersey'de 18 ardışık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cullen hâlâ Trenton, New Jersey'de tutulmakta.

18 / 24 Hastaların acı çekmesine dayanamadığı için onları öldürüyor.

19 / 24 New Jersey ve Pensilvanya'daki on farklı hastanede çalışan Charles Cullen, 1988-2003 yılları arasında 45 hastayı öldürdüğünü itiraf etti. Tutarsız davranışlar ve iş kurallarına uymama gerekçesiyle işten atıldı, ancak ülke çapındaki hemşire yetersizliği dolayısıyla yeniden iş buldu. Somerset Medikal Merkezi'ndeki şüpheli ölümler sonrasında, yetkililer Cullen'in geçmişine bakmaya karar verdiler. Charles Cullen, 2003'te cinayete teşebbüsten tutuklandı. Yapılan tahkikat sonucunda, Somerset'te 13, New Jersey'de 3 ve Pensilvanya'da da 6 cinayet işlediğini itiraf etti. Ayrıca, yaptığı açıklamada hastaların acı çekmesine dayanamadığı için öldürdüğünü belirtti.

20 / 24 Aralık 2003'te yakalanışının ardından medya ona "Ölüm Meleği" adını taktı.

21 / 24 Cullen 2006 yılında "günahlarımı affettiriyorum" diyerek eski kız arkadaşının erkek kardeşine böbreğini bağışladı. Bir sitenin "En kötü insan" oylamasında en yüksek oyu alarak listenin en kötü katili olmuştur.

22 / 24 "Ölüm Meleği" olarak adlandırılan Charles Cullen'in hayatı film oluyor.

23 / 24 300'den fazla insanın ölümüne sebep olduğu düşünülen tüm zamanların en büyük seri katili, erkek hemşire Charles Cullen'in gerçek hikayesinden uyarlanacak "The Good Nurse" adlı filmde Oscar adayı oyuncular Jessica Chastain ve Eddie Redmayne rol alacak.