300'den fazla insanı katletti! O yaşayan bir ölüm meleği

Cullen, 22 Şubat 1960'de 8 çocuğun en küçüğü olarak New Jersey'de doğdu ve o henüz 7 aylıkken babası öldü. 9 yaşındayken kimya setinden kimyasal madde içerek daha sonra devam edecek olan intihar girişimlerinin ilkini gerçekleştirdi. İnce kemikli, küçük bir adam Cullen. Hep sinirli bakıyor. Çocuğunuzun oynadığı parkta görmek istemeyeceğiniz türden bir tip. Aynı zamanda alkolik, öfke kontrolü sorunu yaşıyor ve intihar eğilimli. Bunları kendisi söylüyor. Her zaman sorunlu biri olduğunu, çocuklarını çok sevmesine rağmen onlarla yeterince ilgilenemediğini, işini çok sevmesine rağmen hiçbir yerde uzun süre tutunamadığını itiraf ediyor.

Aynı ayda, Cullen, Montclair, New Jersey'deki Mountainside Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu'na kaydoldu ve oradaki tek erkek öğrenci oldu.

1987'de mezun oldu ve New Jersey'deki Livingston'daki St. Barnabas Tıp Merkezi'nin yanma ünitesinde çalışmaya başladı.

Barnabas'tan ayrıldıktan sonra, Cullen New Jersey, Phillipsburg'daki Warren Hastanesi'nde göreve başladı. Ocak 1993'de eşi, Cullen'e boşanma davası açtı. Belgelerde Adrienne, Cullen'ın köpekleri dövdüğünü ve bir tanesini bir bowling topu torbasında sıkıştırdığını iddia etti. Cullen, çocuklarının velayetini kaybetti ve evden taşındı.

Cullen, Eylül 2002'de Somerville, Somerset Medical Center tarafından işe alındı. Burada da bir yıldan kısa sürede çok sayıda hastayı öldürdü. 12 Aralık 2003'de bir restoranda tutuklandı. Cullen, 14 Aralık 2003'de, Dan Baldwin ve Tim Braun'a, 16 yıllık kariyerinde 40 kişi öldürdüğünü itiraf etti. 2 Mart 2006'da Cullen, New Jersey'de 18 ardışık ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cullen hâlâ Trenton, New Jersey'de tutulmakta.

New Jersey ve Pensilvanya'daki on farklı hastanede çalışan Charles Cullen, 1988-2003 yılları arasında 45 hastayı öldürdüğünü itiraf etti. Tutarsız davranışlar ve iş kurallarına uymama gerekçesiyle işten atıldı, ancak ülke çapındaki hemşire yetersizliği dolayısıyla yeniden iş buldu. Somerset Medikal Merkezi'ndeki şüpheli ölümler sonrasında, yetkililer Cullen'in geçmişine bakmaya karar verdiler. Charles Cullen, 2003'te cinayete teşebbüsten tutuklandı. Yapılan tahkikat sonucunda, Somerset'te 13, New Jersey'de 3 ve Pensilvanya'da da 6 cinayet işlediğini itiraf etti. Ayrıca, yaptığı açıklamada hastaların acı çekmesine dayanamadığı için öldürdüğünü belirtti.