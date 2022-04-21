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300'den fazla kadın ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! İğrenç olayda yeni gelişme

21.04.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 300'den fazla kadın ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar'ın yargılanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan mağdurlardan 13'ü, soruşturmada "beceriksiz" davranan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) 10'ar milyon dolar talep etti.

300'den fazla kadın ve kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu! İğrenç olayda yeni gelişme

ABD'de 300'den fazla kadın ve kız çocuğuna cinsel istimarda cinsel istismarda bulunan ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniversitesinin eski doktoru Larry Nassar, 2016 yılında tutuklanmıştı. Nassar davasıyla ilgili olarak mağdurlardan 13'ü, soruşturmada "beceriksiz" davranan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) 10'ar milyon dolar talep etti.

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Cinsel istismardan tutuklanan Larry Nassar

"DOKTORUN DAHA FAZLA SUİSTİMALİNE YOL AÇTI"

Mağdurların avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Nassar'ın 13 cinsel saldırı kurbanı, ajanların beceriksiz soruşturma sürecinin spor doktorunun daha fazla suistimaline yol açtığı iddiasıyla FBI'dan her biri 10 milyon dolar istiyor." ifadesine yer verildi.

ABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminatABD'de jimnastik doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan 330'dan fazla kadına 380 milyon dolar tazminat

Açıklamada Avukat Jamie White'ın, "Bu, sahte 20 dolarlık banknotları veya vergi hilelerini içeren bir dava değil, FBI tarafından da bilinen, genç kadınlara sınırsız erişimi olan ABD Olimpik Takımı doktoru hakkındaki bir seri tecavüz iddialarıydı." şeklindeki sözleri de yer aldı.

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Nassar'ın kurbanlarından Mckayla Maroney

White, Temmuz 2015'ten sonra 100'den fazla kadının daha saldırıya uğradığını kaydetti.

Adalet Bakanlığı geçen yıl konuyla ilgili raporunda, jimnastikçilerin Temmuz 2015'te yaptığı ilk şikayetleri ciddiye almayan FBI'ın hatalı bir soruşturma yürüttüğünü ve bu tarihten sonra yaşanan tacizlerin önünü açtığını belirtmişti.

Mağdurların talebinin avukatları aracılığıyla FBI'ya gönderildiği, verilecek cevaba göre konunun mahkemeye taşınabileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Olimpiyat Jimnastik Takımı'nın ve Michigan Eyalet Üniverstiesi'nin eski doktoru Larry Nassar aleyhinde ilk defa 2015'te cinsel istismar şikayetleri başlasa da FBI soruşturmasının başlaması aylar sürmüş ve tacizci doktor ancak Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası alırken, aynı yıl, Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan 300'den fazla kadın ve kız çocuğunun açtığı dava sonucu Üniversite, davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

14 Aralık 2021'de Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, 5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından ABD Jimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaşmıştı.

FBI Direktörü Christopher Wray, Nassar'ın yargılanmasındaki gecikmeler ve bunun yol açtığı acı için "derinden üzgün olduğunu" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
burda olsa yargılanmazdı bile,taciz tecawüz istismar serbes oldu çünkü,hatta hırsızlık dolandırıcılık cinayet tecawüz uyuşturucu fuhuş dolandırıcılık gasp serbes oldu,hırsızlık yapıyo serbes adam vuruyo serbes uyuşturucu satıyo yine serbes nası bi adalet sistemimiz var aklım almıyo,sokaklar berbat halde çocukları parka bırakamıyoz tek başlarına her köşe başında bi torbacı var envai çeşit uyuşturucu var ve bunlar daha iyi günlerimiz şu suriyeliler afkanlar ıraklılar biraz daha palazlansın siz o zaman görün,mahfettiler ülkeyi 100 yıl geriye götürdüler bizi..

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