300 gün boyunca tedavi gören korona hastası İngiliz, konuşmayı ve yürümeyi yeniden öğrendi

Doktorlar tarafından 'gördüğümüz en hasta Covid hastalarından biri' olarak tanımlanan ve solunum cihazı neredeyse kapatılacak olan Andrew Watts, Londra'daki bir hastaneden yaklaşık bir yıl sonra eve gönderildi.

Bexley'de yaşayan 40 yaşındaki Watts, 2020'nin başlarında hastalandıktan sonra Covid-19 tanısı ile Woolwich'teki Queen Elizabeth Hastanesine yatırıldı.

Andrew, sekiz ay yoğun bakımda ve ardından iki ay normal odada toplam 300 gün geçirerek hastanede en uzun COVID tedavisi gören hasta oldu. Beş haftalık bir komadan ve yaşamı tehdit eden bir akciğer çökmesinden sonra, Andrew'in sağlığı o kadar kötüleşti ki, Şubat ayında doktorlar ailesini arayarak solunum cihazını kapatmayı düşündüklerini söyledi.

OKSİJEN SEVİYESİ DÜŞMEYE BAŞLADI

Andrew yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: COVID ile hastaneye kaldırıldığımda başlangıçta tedaviye iyi yanıt verdim, ancak daha sonra oksijen seviyelerim düşmeye başladı ve BT taramasına alındım. İşte o zaman bana akciğerlerimde çökme olduğu söylendi. Bu COVID'in zirvesiydi ve kendi başıma kalmıştım. Hastalığı sadece eşim ve kız kardeşimle paylaştım. Anne ve babama söylemeye cesaret edemedim.

İkinci bir akciğer çökmesini atlattıktan sonra, neyse ki Andrew'in akciğerleri iyileşmeye başladı ve Haziran 2021'de ventilatörden çıkabildi.

Andrew'un karısı Hayley ve altı yaşındaki oğulları Jack ve üç yaşındaki Joshua uzun bir aradan sonra ziyaret gerçekleştirdiğinde talihsiz adam uzun süre solunum cihazına bağlı kaldığı için konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Ailesiyle yazı tahtasındaki harfleri göstererek iletişim kurabien Andrew, daha önce geçirdiği kanser tedavisini de anımsayarak, ''Neden ben? diye düşünmeye devam ettim. Olumlu kalmak çok zordu. Ama kemoterapimi alırken bana ileriye bakmam, kendime küçük hedefler koymam ve bunları başardığımda kendime başka bir hedef belirlemem söylendiğini hatırladım. Yani ben öyle yapmak zorundaydım'' şeklinde konuştu.

KANSER TEDAVİSİ DE GÖRMÜŞTÜ

Ekim 2019'da lenf kanseri teşhisi konan Andrew için son iki yıl özellikle travmatik geçti. Ancak kemoterapi tedavisi başarılı olmuştu. Koronavirüsü de zorlu olsa da atlatan 40 yaşındaki İngiliz, 21 Ekim'de hastaneden taburcu oldu. doktorlar, hemşireler, fizik tedavi uzmanları ve konuşma ve dil terapistleriyle birlikte bir süreç geçiren Andrew, hastane koridorundan doktorlar ve sağlık personeli tarafından böyle uğurlandı.

''NOEL'E KADAR İYİ OLMAK İSTİYORUM''

"Bakım harikaydı" diyor Andrew, "Ama yolculuğum henüz bitmedi. Eve gitmek ana hedeflerden biri, ancak bu, iyileşmemde başka bir yol daha başlatıyor. Sadece dört hafta önce yürümeye başladım ve bir sonraki hedefim oğlumun okuluna yürüyerek gitmek ve Noel'e kadar tam olarak iyi olmak.''

''EVE DÖNEBİLMESİ HEPİMİZİ MUTLU ETTİ''

Yoğun Bakım Tıbbı Danışmanı Dr Dan Harding şöyle diyor: Andrew'un hastanede 10 ay kaldıktan sonra nihayet eve dönebilmesi hepimizi gerçekten gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Gördüğümüz en hasta Covid hastalarından biriydi, bu yüzden onu ailesiyle birlikte hastaneden çıkarken görmek benim ve bakımıyla ilgilenen diğer tüm personel için çok mutlu ve duygusal bir gündü.



