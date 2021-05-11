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300 güvercini için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı: Kredi çeken bile var!

11.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrılı Metin Kaya (36), 300'e yakın güvercinine yuva yapmak için yaklaşık 350 bin lira harcadı. Satın aldığı 2 dönüm arazi ve konteynerden kümes kuran Kaya, gününün büyük bir bölümünü güvercinleri ile geçiriyor.

300 güvercini için arazi satın alıp, 350 bin lira harcadı: Kredi çeken bile var!

Ağrı merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan evli, 1 çocuk babası Metin Kaya, 7 yaşında başladığı güvercin sevdasını 29 yıldır hiç ara vermeden sürdürüyor. Yaklaşık 350 bin lira harcayarak güvercinleri için 2 yıl önce arazi satın alıp, kümesler oluşturan Kaya, özellikle kısıtlama günlerinde vaktinin büyük bir bölümünü onlarla geçiriyor. Güvercin tutkusunun her türlü stres ve kötü alışkanlıktan da uzak tuttuğunu belirten Kaya, oğlunu da bu sevgiyle tanıştırdı.

''OĞLUMA MİRAS BIRAKACAĞIM''

Güvercin beslemenin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Kaya şunları söyledi: "7 yaşından beri güvercin besliyorum. Bu hobi bana ağabeyim ve ailemden kaldı. Yıllarca ağabeyim güvercin besledi, sonra bu sevdayı ben sürdürmeye başladım. Benden sonrada bu işi oğluma miras bırakacağım. Bu bizim için bir sevda ve tutkudur. Sadece güvercinlerim için 300 bin liraya iki dönüm arazi satın aldım. Daha sonrada bu araziye yaklaşık 50 bin lira daha harcayarak birini arazide üçünü de evimin bahçesinde olmak üzere 4 konteyner kümes kurdum. Şu anda bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu kısıtlama sürecinde yaptığımız en güzel şey gelip burada taklacı güvercinlerle birlikte zaman geçirmek. Oğlumla birlikte her gün buraya geliyoruz. İnsanların içine girmiyoruz. Her taraf yeşil ve açık alan. Burada korona olmaz. Güvercinlerin ticaretini yapmıyorum. Ama bu işin ticaretini yapanlar var. Onlar bu işi yaparak geçimlerini sağlıyorlar.

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''KREDİ ÇEKENLER BİLE VAR''

Bu öyle bir tutku ki, güvercin satın alabilmek için kredi çekenler bile var. Güvercinlerin günlük yem ve ilaç masrafı ise yaklaşık 60 lirayı buluyor. Güvercinler sayesinde hiçbir kötü alışkanlığım yok. Bazen mahalle halkıda gelip bu sevdaya ortak oluyor."

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(DHA)

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