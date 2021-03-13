HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı

300 kiloluk makinenin altında sağ çıktı

13.03.2021 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan makine devrilen kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi.

Bursa’da üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemekte kullanılan makine devrilen kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa’nın Orhangazi ilçesi eski mezbahane yakınlarındaki bir hayvan çiftliğinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hayvan çiftliğinde çalışan Afgan asıllı Pervis Nasuri (25), çalıştığı esnada üzerine yaklaşık 300 kiloluk hayvan atıklarını temizlemeye yarayan helezon ismi verilen makine devrildi. Ağır yaralanan Afgan asıllı Pervis Nasuri, için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 25 yaşındaki genç adam ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen şahıs, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.
Jandarma olay yerinde inceleme yaptı
Oturma izni olmadığı belirlenen Afgan asıllı Pervis Nasuri’nin ağır yaralandığı olay ile ilgili Jandarma ekipleri hayvan çiftliğinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Bakanlıktan şehirlerarası yolculuk açıklamasıBakanlıktan şehirlerarası yolculuk açıklaması
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip duyurdu: Yağmur ve kar geri dönüyor

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Bir kadın cinayeti daha! Tabancayla vurularak öldürüldü

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Vedat Milor'dan 'utandıran' patso itirafı

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Avrupa Parlamentosu'nun kararına sert tepki

Şentop'tan AP'nin Türkiye kararına sert tepki

Özel araçla şehirlerarası yolculuk yasak mı? İçişleri Bakanlığı'ndan genelge

Bakanlıktan şehirlerarası yolculuk açıklaması

Vaka sayısı artan Keşan’da, pazar günleri ekmek çıkmayacak

Flaş karar! Pazar günleri kapalı olacak

Esenyurt'ta genç kadının sır ölümünde yeni gelişme! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim"

Sır ölümde yeni gelişme: Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim

Bursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför konuştu: Çarpmaya engel olamadım

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Sultan Abdülhamid'in torunundan Erdoğan'a teşekkür mektubu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.