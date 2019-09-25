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300 kişilik temizlik işçisi kadrosu için 3 bin 834 kişi başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 20:07 | Son Güncelleme

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta dereceli okullarda temizlik görevlisi olabilmek için İş-Kur’a rekor başvuru yapıldı.

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta dereceli okullarda temizlik görevlisi olabilmek için İş-Kur’a rekor başvuru yapıldı. 300 kişinin alınacağı 7 Ekim-30 Haziran tarihleri arasında 9 aylık iş için aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin 834 kişi müracaat etti. 103 güvenlik görevlisi alımı için ise 408 başvuru oldu.
Başvuruda bulunanların belirlenmesi için bugün Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş-Kur Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Taşcı, "Okullarda 300 temizlik görevlisi kadrosuna 3 bin 834, 103 güvenlik görevlisi için 408 kişi başvuruda bulundu" dedi.
Noter ve yardımcılar kurayı hazırlamak için kağıtlara yazılı isimleri 1 saatte ancak katlayabildi. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında ismi çıkan Ayşe Ardıç, “7 yıldır başvuruda bulunuyorum. Bugüne nasipmiş. Sevinçliyim” dedi.
Başka bir talihli Gülay Madal da, “10 yıldır rahatsızdım çalışamıyordum. Kuradan çıktığım için çok mutluyum diğer arkadaşlarıma da bol şanslar dilerim" dedi.

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