300 KİŞİNİN KART BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN ÇETE YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da yazılımı değiştirilmiş POS cihazları ve bankamatiklere yerleştirdikleri kart kopyalama cihazlarıyla 300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine başvuran vatandaşlar hesaplarından bilgileri dışında para çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 2 farklı grubun toplam 300 kişinin kredi kartı ve banka kartlarından yaklaşık 1 milyon lira vurgun yaptığını belirledi.

SİPARİŞ GELİNCE İKİNCİ POS CİHAZINA DİKKAT

Polis ekipleri bankamatik ve ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştiren şüphelilerin, restoranlarda motokurye olarak çalışarak, yazılımı değiştirilmiş pos cihazlarıyla evlerine sipariş götürdükleri müşterilerin kart bilgilerini kopyaladığını, daha sonra kopya kartlar oluşturularak ATM'lerden müşterilerin paralarını çektiğini belirledi. Emniyet yetkilileri, "Pos cihazıyla müşteriye gelen bu motokuryeler, ödeme için verilen banka kartını kendi cihazlarına takıp kopyalama yapıyor ardından da 'Maalesef bundan çekemedik " diyerek, yanında getirdikleri şirketin cihazıyla ikinci bir işlem yapıyorlar. İlk işlemde kartının kopyalandığını farketmeyen müşteriler ise, teşekkür ederek motorkuryeyi gönderiyor. Müşteriler ikinci bir pos cihazı kullandığında, bunun niçin yapıldığını mutlaka sorgulamalı" dediler.