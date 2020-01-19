300 lira için intihar girişiminde bulundu

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, inşaat halindeki binanın teras katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Hasan İ. (27), 1,5 saatlik ikna çalışmalarının ardından indirildi. Hasan İ.'nin, 300 liraya ihtiyacı olduğu ve bulamadığı için intihar etmek istediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Bir süre önce Siirt'ten Bursa'ya iş bulmak için gelen Hasan İ., parasının olmadığını ve 300 liraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek, inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Hasan İ.'nin atlayacağını söylediğini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı aşağıda minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri de çatıya çıkıp, Hasan İ.'yi indirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarından sonra H.İ., çatıdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevredekilerin de merakla izlediği, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı görüldü.

Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Hasan İ., "300 liraya ihtiyacım vardı. Çalışmak için geldim. Başkan ya da vali yardımcısıyla görüşmek istedim, görüştürmediler. Müzakereci polis Gürcan bey, 'Sana yardımcı olacağım' dedi, ben de indim. Siirt'ten geldim. Ekiplerin sayesinde indim. 'Sana yardımcı olacağım' dediler" dedi.

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