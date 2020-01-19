HABER
  4. 300 lira için intihar girişiminde bulundu

300 lira için intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 11:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, inşaat halindeki binanın teras katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Hasan İ.

Huzeyfe ÖZDEMİR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, inşaat halindeki binanın teras katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Hasan İ. (27), 1,5 saatlik ikna çalışmalarının ardından indirildi. Hasan İ.'nin, 300 liraya ihtiyacı olduğu ve bulamadığı için intihar etmek istediği öğrenildi.
Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Bir süre önce Siirt'ten Bursa'ya iş bulmak için gelen Hasan İ., parasının olmadığını ve 300 liraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek, inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Hasan İ.'nin atlayacağını söylediğini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı aşağıda minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri de çatıya çıkıp, Hasan İ.'yi indirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarından sonra H.İ., çatıdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevredekilerin de merakla izlediği, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı görüldü.
Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Hasan İ., "300 liraya ihtiyacım vardı. Çalışmak için geldim. Başkan ya da vali yardımcısıyla görüşmek istedim, görüştürmediler. Müzakereci polis Gürcan bey, 'Sana yardımcı olacağım' dedi, ben de indim. Siirt'ten geldim. Ekiplerin sayesinde indim. 'Sana yardımcı olacağım' dediler" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandıİnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı
Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyorKedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Didem Soydan'dan yine cinsel organ göndermesi!

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Karnesi sosyal medyada paylaşılan milyonlarca çocuk tehlikede

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

Tokat'ta Yazmacılar Çarşısı'nda yangın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de Mike Pompeo ile görüştü

Berlin'de kritik görüşme!

Çiğli'deki intiharın sebebinin eski patronunun tacizi olduğu ortaya çıktı

Şengül, eski patronu taciz ettiği için intihar etmiş

Antalya'da gasp parasıyla saç boyatıp, alem yaptılar

Utançlarından yüzlerini kapattılar! Yaptıkları 'pes' dedirtti

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

3 buçuk yıl sonra konuştu! İlk kelimesi bakın ne oldu?

ABD'de 4'üncü Kadınlar Yürüyüşü düzenlendi! Trump'ı protesto ettiler

ABD'de Trump karşıtı gösteri! Binlerce kadın bir araya geldi

Yargıtay'dan dikkat çeken karar! Kocasına 'kıro' diyen kadına tazminat yok

Kocasına 'kıro' dedi! Mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.