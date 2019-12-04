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300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adana polisi fabrikaların makine yağlarını toplayıp incelterek akaryakıta çeviren şebekeye yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana polisi fabrikaların makine yağlarını toplayıp incelterek akaryakıta çeviren şebekeye yaptığı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde 7 şahsın fabrikalardan makine yağlarını toplayarak inceltip piyasaya akaryakıt olarak sürdüğü bilgisine ulaştı.
Bu bilgi doğrultusunda polis zanlıları savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki olarak 3 ay boyunca takip etti. Bu takipler sırasında polis zanlıların depolarına da baskın yapıp 18 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan ara baskınlarda 12 şüpheli de gözaltına alındı. Polis dün ise şafak vakti hala kaçak akaryakıt işi yapmaya devam eden 7 zanlının yakalanması için şafak operasyonu yaptı. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Polis zanlıların depolarına yaptığı baskında ise 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Bir zanlının evinde ise kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı.

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