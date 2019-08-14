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300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hilmi Köse (24) ile arkadaşları G.G (24) ve Y.S (28) Alaşehir’e bağlı Osmaniye Mahallesi, Gürlek mevkiinde bulunan seyir tepesine dolaşmaya gitti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hilmi Köse (24) ile arkadaşları G.G (24) ve Y.S (28) Alaşehir’e bağlı Osmaniye Mahallesi, Gürlek mevkiinde bulunan seyir tepesine dolaşmaya gitti. Köse, çevreyi gözetlediği sırada yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören G.G ve Y.S, Köse’yi kurtarmak isterken uçurumun kenarında bir ağaca tutunarak mahsur kaldılar.
Y.S telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Manisa Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler halatlarla G.G ve Y.S’yi bulundukları yerden çıkarırken, Hilmi Köse’ye ise ulaşamadı. Bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri Hilmi Köse’yi yaklaşık 6 saatlik bir aramadan sonra 300 metrelik uçurumda cansız halde buldu. Bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Hilmi Köse’nin cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Y.S ve G.G Alaşehir Devlet Hastanesinde müşahide altına alındı.

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