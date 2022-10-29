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300 öğrenci ile Cumhuriyet yazdılar, havadan görüntülediler

29.10.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 300 öğrenci Cumhuriyet yazısını yazdı.

300 öğrenci ile Cumhuriyet yazdılar, havadan görüntülediler

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 300 öğrenci Cumhuriyet yazısını yazdı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Fatih Ortaokulu’nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler Müzik Öğretmenleri Özlem Kaya eşliğinde zeybek oynadı.

Fatih Ortaokulu öğrencilerinden oluşan toplam 300 öğrenci Beden Eğitimi öğretmeni Şentürk Bilgi, Görsel Sanatlar öğretmeni Ayşe Yıldırım ve Müzik öğretmeni Özlem Kaya eşliğinde okul bahçesinde “Cumhuriyet” yazısını yazdı.

300 öğrencinin senkronize bir şekilde Cumhuriyet yazdığı anlar dron kamerası ile ölümsüzleştirildi. Öğrenciler etkinliğin sonunda "Fatih" yazarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine imzasını attılar.

Fatih Ortaokulu Okul Müdürü Muhsin Şahin " Geçen yıl okulumuz bahçesinde öğrencilerimizden oluşan bayrak gösterisi takdire şayandı. Bu yıl da gerçekleştirilen gösteriden memnuniyet duyduklarını belirterek, etkinliğin hazırlanmasında emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun.” dedi.

Öğrencilerin her zaman yüksek bir motivasyonla bu etkinliğe hazırlandıklarını belirten Müzik öğretmeni Özlem Kaya. “ Öğrencilerimiz ile birlikte anlamlı bir etkinliğe imza atmak istedik. Bunu gerçekleştirirken Fatih Ortaokulunun bir farkının olmasını istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Şentürk Bilgi "Cumhuriyet, Türkiye insanının ufkunu açmış, gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl coşkuyla ve tutku’yla kutlamaya söz veriyoruz" dedi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ayşe Yıldırım 300 kişilik dev bir ekip ile Cumhuriyet yazısını okulumuzun bahçesine yazdık. Çok mutluyuz bizleri her zaman destekleyen Okul Müdürümüz Muhsin Şahin’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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