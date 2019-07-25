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300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Adana’da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adana’da asayiş ve narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile haklarında arama kaydı bulunan 44 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan kişilere yönelik çalışma başlattı. 300 polisin katıldığı operasyonda 47 kişinin adresi tespit edildi. Ekipler, özel harekat ve polis helikopterinin de desteğiyle belirlenen yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile evlerin kapılarını kırarak giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler ile arama kaydı bulunan 44 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde bulunan 825 kişiyi kontrol eden ekipler, 316 araç ve 16 iş yerinde arama yaptı. Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 450.44 gram sentetik uyuşturucu, 6,29 metamfetamin, 1.11 gram skunk, 20 gram esrar, 81 uyuşturucu hap, bir hassas terazi, biri kuru sıkı 8 ruhsatsız tabanca ve buna ait 78 mermi ile 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Operasyon anı ise helikopter kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında

300 polisle şafak operasyonu helikopter kamerasında
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