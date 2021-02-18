HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 300 TL’lik elektrik faturası için tartıştığı ev sahibini öldüren şahsa 18 yıl 3 ay hapis cezası

300 TL’lik elektrik faturası için tartıştığı ev sahibini öldüren şahsa 18 yıl 3 ay hapis cezası

18.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
300 TL’lik elektrik faturası için tartıştığı ev sahibini öldüren şahsa 18 yıl 3 ay hapis cezası

Kayseri’de 300 TL’lik elektrik faturasını ödemesini isteyen ev sahibini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa, 18 yıl 3 ay hapis cezası verildi.8 Ekim 2019’da Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ev sahibi Resul T., 300 TL’lik elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih Bölük ile konuşmak için evine gitti.

Kayseri’de 300 TL’lik elektrik faturasını ödemesini isteyen ev sahibini 7 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa, 18 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
8 Ekim 2019’da Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda ev sahibi Resul T., 300 TL’lik elektrik faturasını ödemediğini iddia ettiği kiracısı Fatih Bölük ile konuşmak için evine gitti. Burada kiracısı Fatih B. ile tartışan Turan, tartışmaya kavgaya dönünce belindeki silah ile havaya ateş açtı. Olaya sinirlenen Fatih B., mutfaktan aldığı bıçakla dışarıya çıkarak, Resul T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih B., ev sahibi Resul T.’yi 7 farklı yerinden bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Resul T., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bugün Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Fatih B., SEGBİS sistemi ile mahkeme hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar Resul B., Fethi B. ve sanık ve müşteki avukatları da mahkemece hazır bulundu. Kendini savunan Fatih B., "Eski savunmalarıma ekleyeceğim bir şey yoktur. Öncelikle böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm. Benim karşı aile ile herhangi bir iletişimim olmadı. Ben bu iddialara katılmıyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık Fatih B.’ye ’kasten öldürme’ suçundan 18 yıl 3 ay, tutuksuz sanık Resul B.’ye ’yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün, tutuksuz sanık Fethi B.’ye ise ’hakaret’ suçundan bin 500 TL adli para cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Burası ruhumu bulduğum yer' 'Burası ruhumu bulduğum yer'
Doğan Cüceloğlu'na vedaDoğan Cüceloğlu'na veda
37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?37 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 37?

En Çok Okunan Haberler

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Kar yerini yağmura bırakıyor!

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Markette yapılan kontrolde 250 kilo bozulmuş et ele geçirildi

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsanesi hayatını kaybetti

Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıktı! "Sen olayın kendisiymişsin"

Sadakatsiz'de büyük sır ortaya çıktı! "Sen olayın kendisiymişsin"

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Hakurk'a bayrak diken kahraman Yüzbaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran vahşet! Anne, baba ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Bakan Soylu, PKK'nın katlettiği sivil sayısını ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'kahvaltı' tepkisi!

Diğer Haberler

Son Dakika: Kısıtlamalar hangi illerde neye göre gevşeyecek? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

İllerde normalleşme neye göre olacak? Flaş açıklama

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Taksim Meydanı'nda hareketli anlar

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Taksim Meydanı'nda hareketli anlar

YÖK'den dikkat çeken 'yüz yüze eğitim' anketi

YÖK'den dikkat çeken 'yüz yüze eğitim' anketi

Son Dakika: Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Doğan Cüceloğlu'na veda

Kaza yapan otomobilde hareketsiz yatan sürücü polisi alarma geçirdi

Gören telefona sarıldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Gaziantep'de kan donduran olay! Eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayıp elleriyle boğarak öldürdü

Kanınız donacak! Eşini, 5 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.