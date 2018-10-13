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300 torunlu Hamo Ağa, polis torununu evlendirdi -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 17:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, polis torunu Yusuf İslam Arslan'ı görkemli bir düğünle evlendirdi.

Ahmet ÜN-Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, polis torunu Yusuf İslam Arslan'ı görkemli bir düğünle evlendirdi. 'Hamo Ağa' diye bilinen Mehmet Arslan'ın torunu için yaptığı düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderdi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nikah şahitliği yaptı.

Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memeru Yusuf İslam Arslan (27), Eda Bulut (23) ile dünyaevine girdi. Çift için, Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde yapılan düğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik mesajı gönderdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 5 bin kişi düğüne katıldı.

BAKAN SOYLU NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Damat Yusuf İslam Arslan ile gelin Eda Bulut'un nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve AK Parti Milletvekili Mehdi Eker yaptı. Nikah töreninde genç çifte, örnek aile olmalarını dileyen Bakan Soylu, "Bugün, hem ünü bizim sınırlarımızı aşmış Hamo Ağa'nın hem de İçişleri Bakanı personeli olan Yusuf İslam Arslan'ın düğüne katıldık" dedi. Konuşmasının ardından Bakan Soylu, evlilik cüzdanını geline vererek, çifte mutluluklar diledi.

Nikahın ardından düğün için köy meydanında kurulan sahnede Eyvan Grubu konser verdi, orkestranın seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde davetliler halay çekti. 'Hamo Ağa' diye bilinen Mehmet Arslan, gelin ve damada takı takılmasını istemedi.

'KAÇ TORUNUM VAR, BİLMİYORUM'

Mehmet Arslan, 5 kez evlendiğini, eşlerinden birinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Arslan, 36 çocuğunu evlendirdiğini, şu an kaç torununun olduğunu ise bilmediğini söyledi.

Düğün yemeği için 12 büyükbaş hayvan, 25 koyun kestiğini anlatan Mehmet Arslan, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar birçok yerden binlerce kişinin düğüne katıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da düğüne davet ettiğini anlatan Arslan, yoğun programından dolayı Erdoğan'ın düğüne katılamadığını aktardı.

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