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  4. 300 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlülere şafak baskını

300 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlülere şafak baskını

30.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Adana’da yaklaşık 300 yıl hapis cezasıyla arana 90 hükümlünün yakalanması için yapılan operasyonda 47 kişi yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan yaklaşık 300 yıl hapis cezasıyla aranan 90 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana’da yaklaşık 300 yıl hapis cezasıyla arana 90 hükümlünün yakalanması için yapılan operasyonda 47 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan yaklaşık 300 yıl hapis cezasıyla aranan 90 kişiye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 500 polisin katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda hırsızlık, yaralama, silahlı tehdit, dolandırıcılık, nitelikli yağma, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti, terör, silahlı yağma gibi suçlardan aranan ve toplam yaklaşık 200 yıl hapis cezası bulunan 47 kişi yakalandı.
Yakalananlar arasında E.Ö.’nün dolandırıcılık suçundan 15 yıl, G.Y.’nin yağma suçundan 11 yıl 1 ay, S.Z.’nin kasten adam öldürme suçundan 15 yıl, A.Ö.’nün yaralama suçundan 12 yıl 1 ay, İ.E.’nin hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay, Ö.Y.’nin ise terör örgütü üyeliğinden 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şahıslar, emniyetteki tamamlanan işlemleri sonrasında önce adliyeye daha sonra ise cezaevine götürüldü.

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