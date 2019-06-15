300 Yıllık Acının İzleri Apartheid Müzesinde

Bu müzenin adı ‘Apartheid’. Yerel dillerinde ayrımcılık anlamına geliyor. Adını 1948’den itibaren devlet politikası olarak uygulanan ırk ayrımcılığı siyasetinden alıyor. Beyaz azınlığın siyahlara yönelik ayrımcı uygulamalarının izlerini bu müzede görmek mümkün. Güney Afrika yönetimi, gelecek kuşakların ders çıkarması amacıyla Apartheid dönemini müzede yeniden canlandırmış. 2001 yılında açılan müzede Apartheid rejiminin yükselişi ve düşüşünün sergilendiği dünyadaki tek örnek. Irk ayrımına dikkat çekmek amacıyla müzenin tabelası siyah ve beyaz renklerle boyanmış. Müzeye giriş biletleri de yine iki renkli ve üzerinde ayrımcılık içerikli sloganlar yazıyor. Müzenin ön bahçesinde dikilen yedi temel değeri - demokrasi, eşitlik, uzlaşma, çeşitlilik, sorumluluk, saygı ve özgürlük - temsil eden sütun bulunuyor. Müzenin giriş kapısı da ayrımcılık yapılan dönemden kalma. Daha önce havaalanlarında kullanılan ve siyahlarla beyazların ayrı ayrı kullandığı kapılar şimdilerde müzeye giriş için kullanılıyor. Kapıların üzerinde ‘beyazlar ve beyaz olmayanlar’ diye iki tabela yer alıyor. İçeride de bölgedeki madenlerde yaşamını yitirenlere ait kimlikler var. Müzenin iç avlusunda aynalara işlenmiş insan figürlerini görmek mümkün. Bu figürler ise Johannesburg'da 1886'da altın bulunmasının ardından bölgeye gelen göçmenleri temsil ediyor.

Avlunun duvarlarında da binlerce taş yer alıyor. Bu taşların her biri madenlerde ölen insanların anısına duvara eklenmiş. Müzeyi gezdiren rehberin söylediği ‘Madenlerde çalışan 7 bin siyahın yaptığı iş 70 bin beyazın yaptığı işe eşitti’ sözleri ayrımcılığı özetliyor. Müzenin içinde ise Apartheid döneminde kullanılan malzemeler, uygulamalarla ilgili fotoğraf ve görüntüler, çatışmalarda kullanılan silahlar, idam iplerini bile görmek mümkün. Mandela’ya özel bir bölümün ayrıldığı müzede Mandela’nın 27 yıllık hapis cezasının 18 yılını çektiği hücrenin bir kopyası da yer alıyor. Demokratik Gelişim Enstitüsü (DPI) tarafından düzenlenen toplantı için Türkiye’den gelen akademisyen, sanatçı ve gazetecilerden oluşan grup ta müzenin ziyaretçiler arasındaydı. Ziyaretçilerden sinema sanatçısı Kadir İnanır, Mandela’nın hücresini ziyaret etti. VOA Türkçe’ye konuşan İnanır, müzenin doğal olmayan yapısını eleştirerek, “Burayı çok modernize etmişler bu beni etkilemiyor. Doğal mekanlar olsa ister istemez adamın çektiği çileler vicdanın varsa hissedebiliyorsun ama bu sentetik geliyor bana” dedi.