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300 yıllık caminin içinde define aradılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan tarihi "Harde Camii" köye uzaklığı nedeniyle sahipsiz kalınca, definecilerin hedefi oldu.

Elazığ’da yaklaşık 300 yıllık geçmişi olan tarihi "Harde Camii" köye uzaklığı nedeniyle sahipsiz kalınca, definecilerin hedefi oldu. Camide define aradıkları tahmin edilen şüphelilerin, biri 17 metre derinliğinde 3 çukur kazdığı ve çukurlardan 2’sini ise tünelle birbirine bağladığı ortaya çıktı.
Elazığ’ın Baskil ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Söğütdere köyünün arka kısmında yer alan tarihi Harde Camii definecilerin kurbanı oldu. Köye 5 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 300 yıllık tarihi olan camiye giren defineciler, içini adeta köstebek kazdı. Biri 17 metre olmak üzere 3 çukur açan defineciler, diğer 2 çukuru ise yaklaşık 5-6 metrelik tünel ile birbirine bağladı. Yıllardır ibadete kapalı olan camiye gelen ve manzarayı gören köy sakinleri durumu jandarmaya da haber verdi. Dev çukurlardan dolayı ise tarihi cami çökme tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, jandarma ekiplerin şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma yaptığı öğrenildi.

"Burası tarihi cami, defineciler kazmış"
8-9 yaşlarında babası ve dedesi ile beraber camiye bayram namazına geldiklerini anımsatan köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Yasintimur (59), “Dedelerimizin anlattığına göre 270-300 senelik bir camidir. Cami kerpiç ve taştan yapılmıştır. Burası tarihi bir cami burayı defineciler tarafından eşilmiş. Bu adamlarda vicdan ve merhamet duygusu yok. Bunu yapanlar Allah’tan korkmazlar mı. Bu camiyi tahrip etmişler. Hayatımda caminin eşildiğini görmedim. Türkiye de ilk defa burada caminin eşildiğini gördüm"diye konuştu.

"Bu hale getirmek için 15-20 gün çalışmak lazım"
Durumu jandarmaya da ilettiklerini dile getiren Yasintimur," Burayı kazanlar ne zaman nasıl çalışmışlar kimse anlamadı. Buraları bu hale getirmek için yaklaşık 15-20 gün çalışmak lazım. Eşilen yerin derinliği 17-18 metre ve diğerleri 5-10 metre derinliğinde. Tünel ise yaklaşık 6 metre. Caminin bir yerinden girmiş diğer tarafına kadar tünel oluşturmuşlardır. Burada muhtemel altın aradılar. Camide altın ne arar. Git başka yerde ara. Vicdanlı biri böyle yapmaz” dedi.

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar

300 yıllık caminin içinde define aradılar
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