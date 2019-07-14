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300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Kilis’te, geçmişi 100-300 yıl olduğu tahmin edilen ’ecdat yadigarı’ su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor.Kilis merkeze bağlı Başmağara köyünde 100-300 yıl olduğu tahmin edilen tarihi su tünelleri bulunarak, yeniden kullanılması için çalışma başlatıldı.

300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

Kilis’te, geçmişi 100-300 yıl olduğu tahmin edilen ’ecdat yadigarı’ su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor.
Kilis merkeze bağlı Başmağara köyünde 100-300 yıl olduğu tahmin edilen tarihi su tünelleri bulunarak, yeniden kullanılması için çalışma başlatıldı. 5’i açık, 4’ü kapalı havalandırmadan oluşan 9 kuyudan oluşan 300 metre uzunluğunda derinliği 20 metreden oluşan tarihi su kanallarının yeniden kullanılması için Kilis İl Özel İdaresi ile Başmağara köylüleri ortaklaşa projeye imza attı. 9 kuyudan 7’si bulunarak yer altı tünellerine ulaşıldı. İnsanların içerisinde yürüyeceği şekilde yapılan tüneller de temizleme çalışmaları başladı. Bu tüneller temizlendikten sonra açılan kanal ile köy çeşmesine su getirilecek. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Su Kanalizasyon İşleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, İl Özel İdaresi personeli ile birlikte su tünellerinde incelemelerde bulundu.
Başmağara Köyü Muhtarı Ali Rıza Açıkel, su kanalının 100 yıl öncesinde yapıldığını tahmin ettiklerini ifade ederek, “Rivayete göre, ilk kez bu suyu köyümüzde yaşayan bir yaşlı kadın bulmuş, daha sonra buraya su kuyusu kazarak suyu bulmuşlar, kuyudan taşıma yöntemle su getirmişler, bir süre sonra yerin altından tünel kazmışlar, tünel boyunca 9 kuyumuz var. Şu an 7’sini açtık. 2 tanesi kaldı. İl Özel İdaresinin desteğiyle yapıyoruz. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile Su Kanalizasyon İşleri Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu’na bildirdik. Hemen bize yardımcı oldular. İş makinesi gönderdiler. Bu tarihi su tünellerini yeniden halkın ihtiyacına sunmak istiyoruz. Bu sayede insanlarımız eski tarihlerini unutmasınlar, ecdadımız, bu tarihi tüneli yapmışlar, biz de bu tüneli onararak hem tarihe ışık tutmak, hem de suyu kullanmak istiyoruz” dedi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Başmağara Köyü Muhtarı Ali Rıza Açıkel’in tarihi su tünellerinin gün yüzüne çıkarılması için kendilerine müracaatta bulunduğunu ifade ederek, “Tahminen 300 yıl önce yapılmış ve kullanılmış su tüneli 300 metre uzunluğunda 20 metre derinliğinde 9 kuyuya sahip ecdadımızın bizlere bıraktığı bir mirastır. Başta Valimiz Recep Soytürk’ün talimatlarıyla, milletvekillerimiz ve il genel meclisi başkanımızın destekleriyle burada çalışma yapıyoruz. Çalışmalarda baya mesafe aldık. 6-7 noktada havalandırma kanalı açtık. Bu yaparak çıkacak gazlardan çalışan ekipler zarar görmesin diye havalandırma kanalları açtık. Mesai olsun olmasın hiç önemli değil, 24 saat çalışarak buradaki tarihi su kanallarını yeniden faaliyete geçireceğiz. Ecdadımızdan kalan bu tarihi su tünellerini yeniden kazandıracağız” dedi.

300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

300 yıllık ecdat yadigarı su tüneli, tarihi kültüre yeniden kazandırılıyor

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