300 Yıllık Ermeni Kilisesi Kaderine Terk Edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla “Turizm gelişim merkezi” olarak ilan edilen Şanlıurfa’daki Ermenilere ait üç asırlık kilise kaderine terk edildi.

Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 19’uncu yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ermenilere ait Germuş Kilisesi bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü. Haliliye ilçesine bağlı Dağyanı (Germuş) Mahallesi’nde bulunan Ermeni Kilisesi’nin hemen yanındaki diğer kilise binası yıkılırken, mevcut kilise binası ise ayakta zor duruyor.

Restore edilmesi için Haliliye Kaymakamlığı’nın hazırladığı proje geçtiğimiz yıl Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Mali Destek Programına alınmıştı. Ancak geçen bir yıllık süre zarfında sadece kilise çevresine aydınlatma direkleri dikildi. Defineciler tarafından temeli ve duvar diplerinde kaçak kazıların da yapıldığı kilise, viran haliyle harabeyi andırıyor.

Altı yıl geçti tek çivi çakılmadı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teklifiyle 23 Ekim 2011 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla Germuş Kilisesi ve çevresi “Turizm gelişim merkezi” olarak ilan edildi. Aradan altı yıl geçmesine rağmen kilise ve çevresinde bakanlık eliyle bir çalışma yürütülmedi. Kilisenin etrafında açılan sayısız çukur tarihi yapıya zarar veriyor. Son iki üç yılda yıkılan diğer kilisenin binası gibi, mevcut harabe halindeki kilise binasının yıkılması da an meselesi.