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300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:20 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti.  Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu.

300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler

Sekvan KÜDEN (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde sürdürülen gelenek için yaklaşık 300 yıldır olduğu gibi bu sene de binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, her sene gerçekleştirdikleri geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Yaklaşık 300 yıldır, sürdürdükleri ziyareti bu yıl da gerçekleştiren Şırnaklılar, etkinliği, yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi.
Çevre köylerde yaşayanların da katıldığı Balveren mezarlığı ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Her yıl Ekim ayının ilk Perşembe gününde gerçekleştirilen ziyarette, ailelerin pişirdiği yemekler 100 metre uzunluğundaki sofralara dizildi.
Belde sakinlerinden Osman Yeren, mezarlık ziyaret geleneğinin 300 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, "Kurbanlar kesip ölülerimizin hayrına dağıtıyoruz. Kırgınlıklaı, küsmüşleri bugünlerde barıştırıyoruz. Öğle saatinde toplanıp, beraber namaz kılıyoruz. İmamlar vaaz veriyor. Dualar ediliyor. Bugün ihtiyarlar, gençler, çoluk çocuk herkes burada istişare içinde. Birlik ve beraberlik içinde bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.

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300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler300 yıllık gelenek için mezarlığa akın ettiler

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