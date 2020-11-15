300 yıllık gelenek kadınlara iş kapısı oldu

Ormana Mahallesi Muhtarı Fikret Canbaş, Ormana’da asırlar önce yapılan dokumanın son 25 yıldır yeniden canlanarak marka haline geldiğini söyledi. Canbaş, "Eskiden Ormana da her evin altında tezgahlar varmış. Köye dutlar ekerek ipek böceğinden ipek üretmişler. Yıllar sonra bir ara verilmiş. Halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından açılan kurslarla 25 yıldır yeniden dokuma canlandırıldı. Kurs öğretmeninin ücreti bile hayırseverlerimiz karşıladı. Hayırseverlerimiz 5 adet dokuma tezgahı aldı. Kadınlarımız bu işi hevesle iştahla devam ettiriyorlar. Ormana bezi olarak marka olduk. Kadınlarımız adına çarşı içerisinde dükkan açtık. Ormana ürünlerini burada pazarlıyorlar. Yörede Ormana’dan başka yerde bu bezleri dokuyan yoktur. Bu dokuma sadece Ormana’ya özgüdür" şeklinde konuştu.

İbradı’nın Ormana Mahallesi’nde geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılık geleneği devam ediyor. 300 yıl önce köye dutlar ekilip ipek böceğinden ipek üretilerek yapılan dokuma ürünleri bugün ev kadınlarına iş kapısı oldu. Tarihi dokusunu yaşatan mahallede yöresel başörtülerin en güzel örnekleri kadınlar sayesinde günümüze taşınıyor. Yöreye özgü başörtüsü, peştemal, masa örtüsü, perde gibi ürünler zahmetli işçilik sürecinden sonra sergilenerek satışa sunuluyor.

Ormana’da yaşayan Nevin Peşmen, 24 yıldan bu yana geleneksel dokumacılığı sürdürüyor. Peşmen’in yanı sıra 3 kişi dokumacılık yapıyor. Giydikleri yöresel başörtüsünü dokuyarak geleneklerini canlandırdıklarını ve farklı model ortaya çıkardıklarını belirten Peşmen, Ormana başörtüsünün 300 yıllık bir gelenek olduğunu, ipekten yapıldığını dile getirdi.

Yıllar önce Akseki’de bile yüzlerce tezgah bulunduğuna işaret eden Peşmen, eski gelenekleri canlandırma ve yaygınlaştırma amacıyla başlattıkları dokumacılıkla aile bütçelerine de katkı sağladıklarını ifade etti. Atölyedeki eski tezgahları tamir ettirerek başladıkları dokumacılığı zorluklarına rağmen çok sevdiğini dile getiren Peşmen, şunları söyledi:

"Çocuklarımı bu meslekten kazandığım para ile okuttum. Onlara katkı sağladım. Kursiyerimiz de bu işe başladılar. Bu mesleği öğrendiler ve onlar da devam ettiriyorlar."

Pervin Peşmen, günde 2-3 metre dokuma yaptıklarını belirterek, en önemli sorunlarının pazarlama olduğunu, bölgenin dışında yöreye özgü dokumaları ulaştıramadıklarını söyledi. Peşmen, dokumaların daha fazla insan tarafından tanınması ve alınması için destek beklediklerini anlattı.