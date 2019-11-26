300 yıllık mezar taşı geleneğini sürdürüyor

Köyde yaşayan evli, 6 çocuk babası Süleyman Beydilli tarihi mezar taşlarının benzerlerini yaparak, bu geleneği sürdürüyor. Sipariş usulü çalışan Beydilli, araziden topladığı taşları spiral makinesi ile şekillendiriyor. Beydilli, 5 ila 8 bin lira arasında fiyatlarla sattığı mezar taşlarının yapımını yaklaşık 1 ayda tamamlıyor. Mezar taşlarına ölen kişinin fotoğrafı da ekleniyor.

İlçesine merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Boğazören köyünde bulunan ve klasik örneklerinden ayrılan, yaklaşık 300 yıllık olan sanduka ve bezeme tipi mezar taşları ilgi çekiyor. Üzerinde kılıç, kama, tabanca ve tüfek gibi kesici ve ateşli silahlar ile bu silahlara ait barutluk gibi teçhizatlar, çeşitli hayvan figürleri, arma, çeşitli ev eşyaları, müzik aletleri, ay, yıldız gibi geometrik motifler yer alıyor. Tarihi mezar taşları sıra dışı görünümleri ile görenlerin ilgisini çekiyor.

'MERMER ÇATLAR, BU ÇATLAMAZ'

Mezar taşlarıyla ilgili bilgi veren Beydilli, "1994 yılında bu mezar taşlarını yapmaya başladım. Senede 3 veya 4 tane mezar taşı yapıyorum. Bu mezar taşlarının yapımı çok zor. Bütün işlemeleri kendim, beyaz bir taşla yapıyorum. Bu mezar taşlarının özelliği çatlamaması. Mermer çatlıyor ama bu çatlamaz. Bu mezar taşının tek hatası yosunlaşmasıdır. Onu da zaten sildiğin zaman gidiyor. Bu taş asırlar boyunca dayanaklıdır. Bu taş asla kırılmaz. Burada o yüzden taşa çok değer veriliyor" dedi.

'YILLARDIR KULLANILAN BİR MEZAR TİPİ'

Taşları araziden bularak bloklar halinde kesip işlediğini söyleyen Beydilli, "Arazide bulduğumuz taşın etrafını kepçe ile açıyoruz. Açtıktan sonra blok halinde çıkarıp çivilerle çizip balyozla yarıyoruz. Daha sonra kepçe ile traktöre yükleyip köye getirip işlemesini ve yapımını gerçekleştiriyoruz. Metre ve santimetrelerle çalışıyoruz. Eski mezarlıktaki mezar taşları yaklaşık 300 yıllık mezarlar. Eskiden hep bu mezarlardan yapıyorlarmış. Uzun yıllardır kullanılan bir mezar tipi. Ben bu mezar taşları için ustaların yanında 17 gün çalıştım. İlk önce yapım aşamasında hep taşları kırıyordum. Ama daha sonra gün geçtikçe öğrendim ve yaptım. O kadar çok alıştım ki artık taşları yaparken metre bile kullanmıyorum. Bu mezar taşı geleneği yöremizde uzun yıllardır devam ediyor" diye konuştu.

