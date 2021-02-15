3000 TL altı en iyi telefonlar hangileri?

Günümüzde akıllı telefon fiyatlarının önemli ölçüde arttığını söyleyebiliriz. Genele baktığımızda orta segment cihazların 3000 TL ve üzeri fiyatlardan çıkış yaptığını görüyoruz.

Ancak 3000 TL bandına da oldukça kullanışlı telefonlar bulmak mümkün. Yapmanız gereken tek şey bakacağınız yeri bilmek.

Sizler için 2000 – 3000 TL bandına alabileceğiniz en iyi modellere ilişkin bir liste hazırladık.

Bu listede Xiaomi’den Oppo’ya Samsung’dan TCL’e kadar pek çok marka ve model mevcut. En önemli nüans ise tüm modellerin 3000 TL’den daha düşük fiyatlara sahip olması.

Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu modeller ile baş başa bırakalım.

İŞTE 3000 TL ALTI EN İYİ AKILLI TELEFONLAR

Xiaomi Redmi Note 9S / Fiyat: 2.900 TL

Xiaomi Redmi Note 8 Pro / Fiyat: 2.700 TL

Oppo Reno2 Z / Fiyat: 2.810 TL

Samsung Galaxy M31 / Fiyat: 2.950 TL

Realme 6 / Fiyat: 2.550 TL

Realme 7 / Fiyat: 2.650 TL

TCL 10 Plus / Fiyat: 2.550 TL

Samsung Galaxy A9 (2018) / Fiyat: 2.750 TL

Oppo A91 / Fiyat: 2.750 TL

Xiaomi Redmi Note 8 / Fiyat: 2.450 TL

Samsung Galaxy M21 / Fiyat: 2.450 TL

Samsung Galaxy A50 / Fiyat: 2.650 TL

Dipnot olarak belirtelim. Biz bu fiyatları ortalama aldık. Dolayısıyla farklı sitelerde farklı fiyatlar bulmanız mümkün. Belki bizim bulduğumuzdan daha düşük, daha uygun fiyatlara da rastlayabilirsiniz.

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