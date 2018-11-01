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3000 TL'nin altında en iyi akıllı telefonlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Amiral gemisi modellerinin 6-7 bin TL bandında yerleştiği günümüzde pek çok kullanıcı çareyi teknoloji devlerinin bir önceki modellerini satın almakta buluyor. İşte fiyatı 3 bin TL'nin altında olan akıllı telefonların listesi.

İşte 3 bin TL'nin altına alınabilecek en iyi akıllı telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri... (ntv)

Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar

1 / 84

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7
5.1 inç ekran, 32 GB hafıza
2 / 84

4 GB RAM
3 / 84

3 bin mAh batarya
4 / 84

12 MP kamera
5 / 84

iPhone 6

iPhone 6
4.7 inç ekran
6 / 84

16 GB hafıza
7 / 84

1 GB RAM
8 / 84

1800 mAh batarya
9 / 84

8 MP kamera
10 / 84

General Mobile GM 5 Plus

General Mobile GM 5 Plus
5.5 inç ekran
11 / 84

32 GB hafıza
12 / 84

3 GM RAM
13 / 84

3 bin 100 mAh batarya
14 / 84

13 MP kamera
15 / 84

Vestel Venus Z10

Vestel Venus Z10
5.2 inç ekran
16 / 84

64 GB hafıza
17 / 84

4 GB RAM
18 / 84

3 bin 50 mAh batarya
19 / 84

13 MP kamera
20 / 84

Xiaomi Mi 5s Plus

Xiaomi Mi 5s Plus
5.7 inç ekran
21 / 84

64 GB hafıza
22 / 84

4 GB RAM
23 / 84

3 bin 800 mAh batarya
24 / 84

Xiaomi Mi 5s Plus
25 / 84

13 MP kamera
26 / 84

OnePlus 3T

OnePlus 3T
5.5 inç ekran
27 / 84

64 GB hafıza
28 / 84

6 GB RAM
29 / 84

3 bin 400 mAh batarya
30 / 84

16 MP kamera
31 / 84

iPhone SE

iPhone SE
4 inç ekran
32 / 84

16 GB hafıza
33 / 84

2 GB RAM
34 / 84

1625 mAh batarya
35 / 84

12 MP kamera
36 / 84

General Mobile GM 6

General Mobile GM 6
5 inç ekran
37 / 84

32 GB depolama alanı
38 / 84

3 GB RAM
39 / 84

3 bin mAh batarya
40 / 84

13 MP kamera
41 / 84

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 6
5.15 inç ekran
42 / 84

64 GB hafıza
43 / 84

6 GB RAM
44 / 84

3 bin 350 mAh batarya
45 / 84

12 MP kamera
46 / 84

LG G5

LG G5
5.3 inç ekran
47 / 84

32 GB hafıza
48 / 84

4 GB RAM
49 / 84

2 bin 800 mAh batarya
50 / 84

16 MP kamera
51 / 84

HTC 10

HTC 10
5.2 inç ekran
52 / 84

32 GB hafıza
53 / 84

4 GB RAM
54 / 84

3 bin mAh batarya
55 / 84

12 MP kamera
56 / 84

Samsung Galaxy C9 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro
6 inç ekran
57 / 84

64 GB hafıza
58 / 84

6 GB RAM
59 / 84

4 bin mAh batarya
60 / 84

16 MP kamera
61 / 84

Huawei P9

Huawei P9
5.2 inç ekran
62 / 84

32 GB hafıza
63 / 84

3 GB RAM
64 / 84

3 bin mAh batarya
65 / 84

12 MP kamera
66 / 84

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5
5.7 inç ekran
67 / 84

32 GB hafıza
68 / 84

4 GB RAM 3 bin mAh batarya
69 / 84

16 MP kamera
70 / 84

Lenovo P2

Lenovo P2
5.5 inç ekran
71 / 84

32 GB hafıza
72 / 84

4 GB RAM
73 / 84

5 bin 100 mAh batarya
74 / 84

13 MP kamera
75 / 84

LG V10

LG V10
5.7 inç ekran
76 / 84

64 GB hafıza
77 / 84

4 GB RAM
78 / 84

3 bin mAh batarya
79 / 84

16 MP kamera
80 / 84

Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5
5.2 inç ekran
81 / 84

32 GB depolama
82 / 84

3 GB RAM
83 / 84

2 bin 900 mAh batarya
84 / 84

23 MP kamera
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