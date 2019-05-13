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301 maden şehidi anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında yaşamını yitiren işçilerin mezarları, sabahın erken saatlerinden itibaren yakınları, Türkiye'nin birçok yerinden gelen madenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 işçi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından anıldı.

Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı ve Soma Belediyesi tarafından, facianın 5. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anma etkinliği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, şehit madenciler için dua edildi.

Gözü yaşlı aileler de yakınlarının kabrine karanfil bıraktı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen STK temsilcileri şehitlikteki madenci anıtına çelenk bıraktı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 5 yıl önce, cumhuriyet tarihinin en büyük facialarından birini yaşadığını söyledi.

Üzüntülerinin hala yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Deniz, "Sözle ifade etmek mümkün değil. Bazen sözün bittiği yer. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, acılı ailelere sabır versin. İlk günden itibaren devletimizin bütün imkanları seferber edildi. Şehitlerimizin yakınları bizlere emanet. Onlar için yapılması gereken ne varsa yapılmaya devam edilecek." diye konuştu.

- "Fidan gibi delikanlım gitti"

Faciada oğlu Ali Yüksel'i kaybeden anne Fatma Yüksel, acılarının halen taze olduğunu belirterek, "Çocuğumu kaybettim, fidan gibi delikanlım gitti. Elimizden dua etmekten başka bir şey gelmiyor." dedi.

Kazada kardeşini yitiren Yaşar Şentürk ise şehitliğe her geldiğinde acısının yinelendiğini vurguladı.

Öte yandan maden faciasının 5. yılı dolayısıyla ilçedeki camilerde 301 şehit için dua edildi ve mevlit okundu.

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Anahtar Kelimeler:
Maden Faciası Soma vali ahmet deniz

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