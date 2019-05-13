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301 madenciyi kendi seslendirdiği kliple andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 5'inci yıl dönümünde, seslendirmesini kendisinin yaptığı klibi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Selçuk Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 5'inci yıl dönümünde, seslendirmesini kendisinin yaptığı klibi, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 13 Mayıs 2014'te, Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 5'inci yıl dönümünde video yayınladı. Facianın görüntülerinin yer aldığı klibin seslendirmesini yapan Sengel, şunları söyledi:

'Yüz karası değil, kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Şairin dediği gibi yüzleri kömür karasına boyanırken, vicdanları tertemiz kalanlar onlar. Ekmeğini sadece alın teriyle değil, kömür karasıyla kazananlar onlar. Botları çamurlu yürekleri tertemiz olanlar onlar. O gün mayısın güzel olmadığı gün. Sadece gece değil, gün de karaydı o gün. Beş yıl önce Soma maden faciasında hayatını kaybeden 301 maden işçisini saygı ve rahmetle anıyoruz.'

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