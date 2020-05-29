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30+1: Zonguldak

29.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde sokağa çıkma yasakları, haftalar boyunca 30 büyükşehir dışında Zonguldak'ta da hayata geçirildi. Bu hafızalara 30+1 kavramıyla kazındı. Peki 30+1'in arkasında ne yatıyor? BBC Türkçe Zonguldak'ta araştırdık.

30+1: Zonguldak

https://www.youtube.com/watch?v=mWP2MiLpdnY

Zonguldak, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen kısıtlamalar sırasında "30+1" kavramıyla gündeme geldi.

Zira sokağa çıkma yasakları, genelde 30 büyükşehir dışında Zonguldak'ta da hayata geçirildi.

TV ekranlarından yapılan "30 büyükşehir ve Zonguldak" anonsu bu dönemde hafızalara kazındı.

Koronavirüs salgını, hem nüfusa oranla ölüm hem de nüfusa oranla vaka sayısı açısından Zonguldak'ı, Türkiye ortalamasının üzerinde etkiledi.

Yetkililer, Zonguldak'ta akciğer rahatsızlıklarının yaygınlığından bahsetti.

Peki 30+1'in arkasında ne yatıyor? Zonguldak neden sağlık sorunları açısından hassas bir kent? Kentteki solunum sistemi rahatsızlıklarının nedenleri neler?

BBC Türkçe, Zonguldak'ta araştırdı.

Video-haber: Ege Tatlıcı-Mahmut Hamsici

Koronavirüs

30+1: Zonguldak

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