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  4. 303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası

303 ameliyat geçiren Kayra için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan Kayra Karakaş (12), 9 yılda 303 kez ameliyat masasına yattı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da yaşayan Kayra Karakaş (12), 9 yılda 303 kez ameliyat masasına yattı. İç organları hasar gördükten sonra sağlığına kavuşmak için son olarak Amerika’da operasyon geçiren Karakaş doktor olmak istediğini belirtirken, ailesi ise başlatılan yardım kampanyasına destek beklediğini söyledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da 303 ameliyat geçirdi. Son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden Kayra, Boston'da gırtlak nakli olup Bursa'ya döndü. İlk kez geçici olarak ağzından beslenen Kayra, 28 Ocak'ta yemek borusu nakli için yeniden ABD'ye gidecek.
DOKTOR OLMAK İSTİYOR
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Kayra, sağlığına kavuşmasının ardından ilk olarak doya doya yemek yemek istediğini söyledi ve "Boksör olmak istiyorum. Meslek olarak ise doktor olmak istiyorum çünkü benim gibi olan hastalara şifa dağıtmak istiyorum” dedi. Ancak Kayra'nın ailesi, maddi zorluk çektiklerini ve çocuklarının normal insanlar gibi yaşayabilmesi için yardım eli beklediklerini kaydetti.
ANNEANNESİ GÜNEŞ: HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ
Kayra’nın Amerika’da tedavisinin süreceğini belirten anneanne Meral Güneş, Bursa Valiliği tarafından yardım kampanyası başlatıldığını, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Kayra’nın yeniden Amerika’ya gideceğini aktaran Güneş, “Önceki ameliyatında gırtlak nakli yapılmıştı. Şimdi bağırsak ve yemek borusu nakli yapılacak. İnşallah sağlığına kavuşarak döner. Herkesten destek bekliyoruz. Kayra son bir defa ameliyat geçirecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere İnegöl’deki kurum müdürlerinin destekleri var. Kimse benim başıma gelmez demesin. Kayra 2 yaşına kadar sağlıklı bir çocuktu. Ve 9 seneden beri 303’üncü ameliyatını geçirdi. Lütfen herkes duyarlı olsun. Teşekkür ederim” diye konuştu.
Valilik izniyle Kayra için Meral Güneş adına açılan TR77 0001 5001 5800 7309 3315 12 IBAN numarasından destekler bekleniyor.

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