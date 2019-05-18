HABER

3.03 TL çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

  Doğu Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi, 3.03 TL alım fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.

Doğu Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi, 3.03 TL alım fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL yaş çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi. Fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.
Çay üreticisi Hamza Sancaktutan, çay alım fiyatının çok güzel olduğunu belirterek "Eğer üretici kendi çayını toplar ve toplama parası da vermezse fiyat gayet makul. Ancak tüm çayı Çaykur alamayacak, özel sektörde fiyat düşürürse taban fiyatı vermezse üretici ezilecek ve durum kötü olacak'' dedi. Ekonomik şartların pahalılığını dile getiren üretici Mahmut Sancaktutan da ''Aslında çaya 5’te verseler 10’da verseler yetmez. Hayat pahalı. Ancak yinede makul düşünürsek beklentiler doğrultusunda iyi bir rakam açıklandı'' diye konuştu. Bugün çay topladığını ve sattığını belirten Havva Çolak da ''Bu güneş altından sabahtan akşama kadar çay topluyoruz. Üstelik Ramazan ayı oruçluyuz. İyi bir fiyat verildi ama 3,50 lira olsaydı daha iyi olurdu. İnşallah çayımızı alırlar, birde seçtirmezler" dedi. Ömer Tüfekçioğlu ise çay alımları ile ilgili endişesini dile getirirek "Fiyat iyi ama çayı almazlarsa ne edeceğiz. Kampanya başladı, özel sektör çay almıyor, bakalım ne olacak. Çayımızı satamazsan 10 TL olsa neye yarar'' dedi.
RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KALİTEYİ YAKALAMALIYIZ
Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunun biraz geç başladığını belirterek rekolte tahmininde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarlada güzel bir kalite var, yeni üretim yapmaya başladık. Tarlaya baktığımız zaman çok güzel bir çay var, boyu yerinde. Eğer taze biçebilirsek, vatandaşımızı çay taze iken tarlaya sokup toplatabilirsek, geçen seneden daha iyi bir rekolte yakalayabiliriz. Önemli olan yaş çay da kaliteyi yakalayabilmek. Yaş çay da kalite yakalanırsa kuru çayda da kaliteyi yakalamış oluruz. Bu kalite ile raftaki fiyatları da daha yukarıya çıkartabiliriz. Tarladaki vatandaşı da sanayicisini de tüketiciyi de yani herkesi kazandırmış oluruz'' dedi.

Görüntü Dökümü
---------
Çay üreticileri röportaj
Çay toplayanlar
Çay bahçelerinden görüntü
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan konuşması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

==================

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Sahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyorSahne Tozu Tiyatrosu "Kanlı Nigar" ile sezonu kapatıyor
Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"Bakan Ersoy, "Müzeler, içerisinde tarihin bütün görkemiyle yaşadığı mekanlardır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Yasak Elma'da olay sahne!

Yasak Elma'da olay sahne!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Karasu Nehri'nde 83 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Hamile eşine 'kahvaltıya götüreceğim' deyip kabusu yaşatmıştı! Cani koca böyle bulundu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

11 ilde operasyon başladı!

Tatvan’da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

Sosyal medya bunu konuşuyor! Öğrenciler ünlü tablolara dönüştü

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.