3.03 TL çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi

Doğu Karadeniz'de 4 ilde başlayan yaş çay tarımında açıklanan 2.90 TL taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi, 3.03 TL alım fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıkladığı 2.90 TL taban fiyat, 13 kuruş destekleme primi ile olmak üzere 3.03 TL yaş çay alım fiyatı üreticiyi sevindirdi. Fiyatın iyi olduğunu söyleyen üreticiler, özel sektörün ise taban fiyatın altında alım yapmamasını beklediklerini ifade etti.

Çay üreticisi Hamza Sancaktutan, çay alım fiyatının çok güzel olduğunu belirterek "Eğer üretici kendi çayını toplar ve toplama parası da vermezse fiyat gayet makul. Ancak tüm çayı Çaykur alamayacak, özel sektörde fiyat düşürürse taban fiyatı vermezse üretici ezilecek ve durum kötü olacak'' dedi. Ekonomik şartların pahalılığını dile getiren üretici Mahmut Sancaktutan da ''Aslında çaya 5’te verseler 10’da verseler yetmez. Hayat pahalı. Ancak yinede makul düşünürsek beklentiler doğrultusunda iyi bir rakam açıklandı'' diye konuştu. Bugün çay topladığını ve sattığını belirten Havva Çolak da ''Bu güneş altından sabahtan akşama kadar çay topluyoruz. Üstelik Ramazan ayı oruçluyuz. İyi bir fiyat verildi ama 3,50 lira olsaydı daha iyi olurdu. İnşallah çayımızı alırlar, birde seçtirmezler" dedi. Ömer Tüfekçioğlu ise çay alımları ile ilgili endişesini dile getirirek "Fiyat iyi ama çayı almazlarsa ne edeceğiz. Kampanya başladı, özel sektör çay almıyor, bakalım ne olacak. Çayımızı satamazsan 10 TL olsa neye yarar'' dedi.

RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KALİTEYİ YAKALAMALIYIZ

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay sezonunun biraz geç başladığını belirterek rekolte tahmininde bulunmanın zor olduğunu söyledi. Erdoğan, "Tarlada güzel bir kalite var, yeni üretim yapmaya başladık. Tarlaya baktığımız zaman çok güzel bir çay var, boyu yerinde. Eğer taze biçebilirsek, vatandaşımızı çay taze iken tarlaya sokup toplatabilirsek, geçen seneden daha iyi bir rekolte yakalayabiliriz. Önemli olan yaş çay da kaliteyi yakalayabilmek. Yaş çay da kalite yakalanırsa kuru çayda da kaliteyi yakalamış oluruz. Bu kalite ile raftaki fiyatları da daha yukarıya çıkartabiliriz. Tarladaki vatandaşı da sanayicisini de tüketiciyi de yani herkesi kazandırmış oluruz'' dedi.

Görüntü Dökümü

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Çay üreticileri röportaj

Çay toplayanlar

Çay bahçelerinden görüntü

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan konuşması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER-Arzu ERBAŞ RİZE-DHA

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