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304 YAŞINDAKİ İSTANBUL İTFAİYESİ'NDEN ŞEHİR TURU  

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:25 | Son Güncelleme

  *İtfaiyeciler, Sultanahmet'te mola verdiği sırada turistlerin ilgi odağı oldu.  Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA İstanbul  Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye ekipleri, İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 304'üncü yılında İstanbul'da şehir turu düzenledi.

*İtfaiyeciler, Sultanahmet'te mola verdiği sırada turistlerin ilgi odağı oldu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı itfaiye ekipleri, İstanbul İtfaiyesi'nin kuruluşunun 304'üncü yılında İstanbul'da şehir turu düzenledi. İtfaiyeciler, Sultanahmet'te mola verdiği sırada turistlerin ilgi odağı oldu. Kameralara yansıyan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.Fatih Saraçhane'de bulunan İstanbul İtfaiyesi'nden yola çıkan itfaiyeciler, önce Cevizlibağ, ardından Millet Caddesi'ni izleyerek Sultanahmet'e ulaştı. İngilizce ve Türkçe anonsların yapıldığı İstanbul turunda, vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin önlemler alması gerektiği hatırlatıldı. İstanbul İtfaiyesi'nin 110 numaralı telefondan 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verdiği belirtilen anonslarda, "İtfaiye daima hazır, ama önce tedbir", "İstanbul İtfaiyesi 304 yaşında" denildi.

"EN UFAK BİR OLAYDA DAHİ 110'U ARASINLAR"
Fatih İtfaiye Grup Amir Yardımcısı Cengiz Balcı, "Bu teşkilatın birer mensubu olmaktan, 1714 yılından bu yana 304 yıldır hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Halkımız olay olduğu anda 110 ihbar hattını arayıp itfaiyenin olay yerine gelmesini sağlamalı. İtfaiye geldiği zaman olay basitse 'bize kızar veya ceza keser' mantığı gütmesinler. Böyle bir şey asla söz konusu değildir. En ufak bir olayda dahi bizi oraya çağırdıkları için biz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İTFAİYECİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
Öte yandan rota dahilinde Sultanahmet'te mola veren itfaiyeciler, burada turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İtfaiyeciler, turistlerin fotoğraf isteğini kabul etti ve görevlerini İngilizce olarak anlattı. Kameralara da yansıyan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul turundan detaylar
-Sultanahmet'te turistlerin ve itfaiyecilerin buluşması
-İstanbul İtfaiyesi yetkilisinin açıklamaları
-İtfaiye'nin anonsları
-Detaylar

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