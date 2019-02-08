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305 otomobili çalarak parçaladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:04 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 305 otomobili çalan ve parçalayan 4 şüpheli yakalandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, başta İstanbul olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi), sonra bu araçları farklı illerde satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

305 otomobili çalarak parçaladılar

Gaziantep merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, 305 otomobili çalan ve parçalayan 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ağır kazalı araçların motor ve şasi numaralarını, başta İstanbul olmak üzere büyük illerden çaldıkları aynı marka ve modeldeki lüks araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştiren (change yöntemi), sonra bu araçları farklı illerde satan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Gaziantep merkezli İstanbul, Hatay, Adana, Antalya, Kırşehir, Mersin, Batman ve Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda C.Ö., Ü.S., A.G. ve M.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin 305 otomobili çaldıkları, 266’sını parçaladıkları ve change yaptıkları tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

305 otomobili çalarak parçaladılar

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