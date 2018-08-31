31 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Trump Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yönelik yardım programını iptal etme kararıyla ilgili habere yer veriyor. Habere göre kendi İsrail-Filistin barış planını hazırlayan Trump Yönetimi, “Önce Amerika” politikası kapsamında yabancı ülkelere yaptığı mali yardımları gözden geçiriyor. Trump Yönetimi’nin ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Dairesi’ne yardım fonlarını harcama biçimine yönelik eleştirilerini ve mülteci olarak kabul edilen Filistinliler’in sayısında ciddi bir azaltmaya gitme önerisini açıklaması bekleniyor. Mülteci kategorisinde sayılan Filistinliler’in sayısı 5 milyondan fazla. Ancak Trump Yönetimi’nin mülteci sayılan Filistinli sayısını 500 binin altına indirme önerisi, uluslararası hukuka göre ülkelerine geri dönme hakkı olan Filistinliler’in mültecilik statüsünün kaldırılması anlamına geliyor. Aralarında İsrailliler’in de bulunduğu çok sayıda uzmansa Filistinli mültecilere yardım dairesinin bütçesinde kesinti yapmanın, zaten son derece ciddi boyutlara ulaşan bir insanlık krizinin daha da kötüye gitmesi anlamına geleceği, özellikle Gazze’de şiddet eylemlerinin artacağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan Trump Yönetimi, Birleşmiş Milletler’e sağladığı fonların yanı sıra bu yıl için Filistinli mültecilere ayırdığı 200 milyon dolarlık yardımın başka yerlere yöneltileceğini bildirdi. Gazete, fonlardaki azalmanın ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmenin, Başkan Trump’ın Ortadoğu politikasında yaptığı çok ciddi değişikliklerin birer parçası olduğunu kaydediyor.

New York Times ise Almanya’da aşırı sağcı grupların mültecilere yönelik ırkçı protesto gösterilerini arttırmasının kaygı yarattığını yazıyor. Gazete, Almanya’nın doğusundaki 250 bin nüfuslu Chemnitz kentinde Neo Nazi grupların düzenlediği gösterilere sıradan vatandaşların da destek verdiğini bildiriyor. Habere göre Başbakan Angela Merkel’in 2015 yılında Almanya’nın kapılarını mültecilere açması üzerine bir milyondan fazla mültecinin ülkeye akın etmesi, göçmenlik karşıtlığını ve ırksal nefreti körükledi. Neo Nazilerin giderek güçlenmesi ve toplumdan aldıkları destekle cesaretlenmesi, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif partisininse parlamentoda giderek daha fazla nüfuz elde etmesi, hükümetin göçmenlik karşıtlığını dizginlemesini engelliyor. Almanya İçin Alternatif partisi, Chemnitz’in de bulunduğu Saksonya eyaletinde geçen yılki genel seçimlerde oyların yüzde 27’sini almıştı. Gazete, bu seçim başarısıyla daha da cesaretlenen aşırı sağ kanadın seçmenlerin göçmenlere karşı duyduğu korku ve nefreti suiistimal etmesini sağladığı yorumunda bulunuyor.