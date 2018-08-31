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31 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

31.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

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31 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Trump Yönetimi’nin Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yönelik yardım programını iptal etme kararıyla ilgili habere yer veriyor. Habere göre kendi İsrail-Filistin barış planını hazırlayan Trump Yönetimi, “Önce Amerika” politikası kapsamında yabancı ülkelere yaptığı mali yardımları gözden geçiriyor. Trump Yönetimi’nin ayrıca önümüzdeki birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım Dairesi’ne yardım fonlarını harcama biçimine yönelik eleştirilerini ve mülteci olarak kabul edilen Filistinliler’in sayısında ciddi bir azaltmaya gitme önerisini açıklaması bekleniyor. Mülteci kategorisinde sayılan Filistinliler’in sayısı 5 milyondan fazla. Ancak Trump Yönetimi’nin mülteci sayılan Filistinli sayısını 500 binin altına indirme önerisi, uluslararası hukuka göre ülkelerine geri dönme hakkı olan Filistinliler’in mültecilik statüsünün kaldırılması anlamına geliyor. Aralarında İsrailliler’in de bulunduğu çok sayıda uzmansa Filistinli mültecilere yardım dairesinin bütçesinde kesinti yapmanın, zaten son derece ciddi boyutlara ulaşan bir insanlık krizinin daha da kötüye gitmesi anlamına geleceği, özellikle Gazze’de şiddet eylemlerinin artacağı uyarısında bulunuyor. Öte yandan Trump Yönetimi, Birleşmiş Milletler’e sağladığı fonların yanı sıra bu yıl için Filistinli mültecilere ayırdığı 200 milyon dolarlık yardımın başka yerlere yöneltileceğini bildirdi. Gazete, fonlardaki azalmanın ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmenin, Başkan Trump’ın Ortadoğu politikasında yaptığı çok ciddi değişikliklerin birer parçası olduğunu kaydediyor.

New York Times ise Almanya’da aşırı sağcı grupların mültecilere yönelik ırkçı protesto gösterilerini arttırmasının kaygı yarattığını yazıyor. Gazete, Almanya’nın doğusundaki 250 bin nüfuslu Chemnitz kentinde Neo Nazi grupların düzenlediği gösterilere sıradan vatandaşların da destek verdiğini bildiriyor. Habere göre Başbakan Angela Merkel’in 2015 yılında Almanya’nın kapılarını mültecilere açması üzerine bir milyondan fazla mültecinin ülkeye akın etmesi, göçmenlik karşıtlığını ve ırksal nefreti körükledi. Neo Nazilerin giderek güçlenmesi ve toplumdan aldıkları destekle cesaretlenmesi, aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif partisininse parlamentoda giderek daha fazla nüfuz elde etmesi, hükümetin göçmenlik karşıtlığını dizginlemesini engelliyor. Almanya İçin Alternatif partisi, Chemnitz’in de bulunduğu Saksonya eyaletinde geçen yılki genel seçimlerde oyların yüzde 27’sini almıştı. Gazete, bu seçim başarısıyla daha da cesaretlenen aşırı sağ kanadın seçmenlerin göçmenlere karşı duyduğu korku ve nefreti suiistimal etmesini sağladığı yorumunda bulunuyor.

New York Times bugün ayrıca Adalet Bakanlığı’nın, Uzakdoğu kökenli öğrencilerin daha düşük yeterliliğe sahip siyah ve Latin kökenli öğrencileri tercih ederek ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesi aleyhine dava açmasına destek verdiğini bildiriyor. Habere göre Uzakdoğu kökenli öğrenciler, Harvard Üniversitesi’ni, kalifiye olmamalarına rağmen başka ırklara mensup öğrencilere öncelik tanımakla suçluyor. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harvard Üniversitesi’nin Uzakdoğu kökenli öğrencilere ırk unsuruna dayalı olarak ayrımcılık yapmadığını kanıtlamada başarılı olamadığını bildirdi. Amerikan üniversitelerinin öğrenci kabulünü daha adil şekilde gerçekleştirmeleri için getirilen “affirmative action” yasası, üstün akademik başarıya sahip Uzakdoğu kökenli öğrenciler tarafından uzun yıllardır eleştiriliyor. Bunun nedeni, Uzakdoğu kökenli öğrencilerin, daha başarılı olmalarına rağmen, girmeyi hak ettiklerini düşündükleri Harvard gibi yüksek itibarlı üniversitelerin kendileri için daha az sayıda kontenjan ayırması.

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