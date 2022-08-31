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31 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi: 31 Ağustos 2022 İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

31.08.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü kesinti yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen İstanbullular tarafından merak konusu oldu. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 'su kesintisi' açıklaması yapıldı. Peki Sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklaması...

31 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi: 31 Ağustos 2022 İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi, 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler nereler? Sular ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü İSKİ'den yapılan su kesintisi açıklamasının detayları...

su kesintisi

31 AĞUSTOS SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.

Kayıtlı arıza kesinti bilgisi bulunamamıştır."

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su kesintisi
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