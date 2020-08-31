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31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 19:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti, bin 587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bakan Koca, "Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı" ifadelerini kullandı. İşte 31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

31 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

31 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1587 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 270 bin 133, can kaybı 6 bin 370 oldu.

Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926 oldu.

Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5, ağır hasta sayısı 961 oldu.

BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZIN ÜZÜNTÜSÜNÜ SÖZCÜKLER DE RAKAMLAR DA İFADE EDEMEZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110.000’den fazla test yapıldı. 1.587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."
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30 Ağustos'ta Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetmiş, bin 482 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.
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