HABER

31. Ahilik Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kırşehir Valisi İbrahim Akın: - "Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için ev sahibi olduğumuzun bilinci içinde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamalarına Ahiliğin başkentine yakışır şekilde hazırlık yaptıklarını belirtti.

Vali Akın, yaptığı yazılı açıklamada, başta Türkiye genelindeki meslek odaları ve esnaf teşkilatları olmak üzere herkesi 17-23 Eylül'de düzenlenecek 31. Ahilik Haftası kutlamalarına davet etti.

Kutlamaların, bir medeniyet hareketi olan bu kültürü tanıtmak ve türbesi Kırşehir'de bulunan Ahi Evran-ı Veli'yi anmak amacıyla düzenlendiğini ifade eden Akın, Ahiliğin yardımlaşma, dayanışma ve ahlakla çalışma gibi prensipleri ile esnafa ve topluma yüzyıllarca yön verdiğini vurguladı.

Kırşehir'in bir hafta sürecek kutlamalarda ev sahibi olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:

"Ahilik kültürünü tanıtmak amacıyla her yıl kutlanan Ahilik Haftası'nın 31'incisini, bu yıl 17-23 Eylül'de gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi Ahilik Haftası, Kırşehir merkez olmak üzere ülke genelinde kutlanmaktadır. Kırşehir'de gerçekleştirilecek etkinlikler Ticaret Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanmaktadır. Hafta boyunca ilimize gelecek misafirlerimize bu eşsiz kültürü ve ilimizi tanıtmaya çalışacağız. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için ev sahibi olduğumuzun bilinci içinde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız."

Vali Akın, Ticaret Bakanlığı öncülüğündeki kutlamalarda Valilik, Belediye Başkanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarının destekleriyle farklı etkinlikler düzenlediğini aktararak "Etkinliklerin başta sivil toplum kuruluşları ve tüm kurumlarımızla en iyi şekilde gerçekleşmesi için çalışacağız. Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNER'VAR sistemi' halı sahaya indi'VAR sistemi' halı sahaya indi
Kocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldıKocaeli'de İmar Barışı kapsamına girmeyen kaçak binalar yıkıldı
İdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleştiİdib'den kaçan Suriyeliler, Türk gözlem noktası yakınına yerleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31. Ahilik Haftası Kutlamaları Kırşehir Valisi İbrahim Akın

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

Sakarya'da askerden izne gelen Furkan Gönültaş, uyuşturucudan öldü! Cesedi çukurda bulundu

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.