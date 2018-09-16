Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin en büyük teminatlarından olduğunu belirterek, "Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza, sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan ahilik, 2023 ve 2053 hedeflerimize öncülük edecektir." ifadesini kullandı.

Pekcan, 31. Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği ahiliğin, ticaretle ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olduğunu bildirdi.

Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahiliğin, tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri kapsadığına işaret eden Pekcan, bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın asırlar önce ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini vurguladı.

- "Ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek"

Pekcan, milli birlik ve beraberliğin en büyük teminatlarından olan ahilik kültürünün, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: