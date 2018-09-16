Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ahilik kültürünün, milli birlik ve beraberliğin en büyük teminatlarından olduğunu belirterek, "Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza, sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan ahilik, 2023 ve 2053 hedeflerimize öncülük edecektir." ifadesini kullandı.
Pekcan, 31. Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin birleştiği ahiliğin, ticaretle ahlakı buluşturan bir hayat düsturu olduğunu bildirdi.
Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan ahiliğin, tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri kapsadığına işaret eden Pekcan, bugün modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavramın asırlar önce ahilik teşkilatı çatısı altında Anadolu topraklarında hayata geçirildiğini vurguladı.
- "Ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek"
Pekcan, milli birlik ve beraberliğin en büyük teminatlarından olan ahilik kültürünün, ticareti düzenleyen ve bu alanlarda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar için önemli bir rehber niteliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu yıl 17-23 Eylül tarihleri arasında 31'incisini kutladığımız Ahilik Haftası ile ahilik kültürümüz yeniden tazelenecek, ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültürle kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişecektir. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza, sosyal ve kültürel alanda da halkımıza yol gösterici olan ahilik, 2023 ve 2053 hedeflerimize öncülük edecektir.
2018 yılı ahilik etkinliklerinin birlik, beraberlik, kardeşliğimize, ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini diliyorum. Ahilik teşkilatının kurucusu gönül adamı Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yad ederken, Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkarlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum