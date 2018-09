31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreni (1)

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." dedi.

Pekcan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Ahiliğin, yaşanan bu süreçte herkes için ne kadar değerli ve önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Ahiliğin özünün dürüstlük ve diğerini düşünmek olduğuna işaret ederek, bugünlerde Ahilik ruhuna çok daha sıkı sarılmak gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Diğerini düşünmek, kardeş olmak Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu maya ve ruh hala ayaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi ve önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahi'dir. Ahilik her şeyden önce ekonomik bağımsızlık ve kendine yetme çabasıdır. Milletimiz asırlar önce Moğol istilasından kaçarken Ahilik kültürü ile bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf ve sanatkarı aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma ve güven sayesinde Anadolu'nun ticari hayatında söz sahibi olmuştur. Kültürümüzü derinden etkileyen şiirlerin, eserlerin ve hikmetli sözlerin kökeni Ahilik kültürüne dayanmaktadır."