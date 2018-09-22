31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreni (2)

KIRŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ve akabinde yaşadıklarımız bu gerçeğin en somut örneğidir." dedi.

Oktay, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, kutlamaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu sene 31'incisi kutlanan törenlerle bir kez daha milletin kökleri ve kadim geleneği ile bağlarını yenilediğini, güçlendirdiğini ifade eden Oktay, tarih boyunca beşeri, sosyal ve iktisadi hayatın düzenlenmesinde Ahilerin çok büyük roller üstlendiğini vurguladı.

Başta Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Fatma Bacı olmak üzere, asırlar boyunca bu muhteşem geleneğin bir parçası olmuş ve ahirete irtihal etmiş bütün esnaf ve zanaatkarları rahmetle yad ettiğini dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Bugünkü törenle bu yılın Ahileri olarak şed kuşanacak kardeşlerimizi kutluyorum. Burada da gördük biraz önce. Bir Ahilik teşkilatının nasıl çalıştığı, çıraklıktan ustalığa nasıl geçildiğini, ne tür değerlerden geçtiğini, sonrasında nasıl esnaf olunduğuna bir kez daha şahit olduk. Değerli sanatçılarımız canlandırdılar. Biz öyle bir geleneğin öyle bir mirasın sahipleriyiz ki ticaret erbabının bu kadar hakka riayet ettiği, bu kadar hakkı ve hukuku gözettiği, hem kendi arasında hem de ticaret yaptığı müşterileri esnaflar arasındaki bu hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık veya benzeri hasletleri yapıyor olma veya yaptırıyor olma şansı kesinlikle yoktur. Dünyaya örnek olacak bir teşkilatın mirasçılarıyız. Başkanımızla da biraz önce konuştuk. Aynı gelenek ve göreneklerimiz, aynı değerlerimizi bütün gücümüzle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir. Her bir teşkilatımız ve organizasyonumuzun, kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün ayakta kalmamızı, güçlü olmamız sağlamayacak, aynı şekilde bizlerden torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olacaktır."