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  4. 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

30.12.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla sayılı saatler kaldı. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde AVM'lere (Alışveriş Merkezi) gitmek isteyen vatandaşlar, yılbaşı arifesi ve yılbaşında AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? İşte AVM çalışma saatleri...

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

Yılbaşının evvelinde tatil alışverişi yapmak için AVM'de plan yapacak kişiler, AVM çalışma saatlerini sorguluyor. 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Peki 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? İşte AVM çalışma saatleri...

YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?

AVM'ler saat 10.00 ve 22.00 saatlerinde açık oluyor. Ancak resmi tatillerde bu çalışma saatleri değişebiliyor.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

AVM'ler resmi bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

AVM'ler genellikle 1 Ocak'ta açıktır. Ancak yine de, AVM'lerin telefon numarasından gerçeğe ulaşılabilir.

31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Ancak 1 Ocak resmi tatildir.

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