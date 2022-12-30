31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? Çalışma saatleri

Yılbaşının evvelinde tatil alışverişi yapmak için AVM'de plan yapacak kişiler, AVM çalışma saatlerini sorguluyor. 1 Ocak Pazar günü pek çok işletme tatil yapacak. Peki 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler açık mı kapalı mı? 31 Aralık - 1 Ocak AVM'ler saat kaçta açılacak? İşte AVM çalışma saatleri...

YILBAŞINDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILACAK?

AVM'ler saat 10.00 ve 22.00 saatlerinde açık oluyor. Ancak resmi tatillerde bu çalışma saatleri değişebiliyor.

AVM'ler resmi bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

AVM'ler genellikle 1 Ocak'ta açıktır. Ancak yine de, AVM'lerin telefon numarasından gerçeğe ulaşılabilir.

31 ARALIK YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Cumartesi günü resmi tatil olmadığından yarım gün ya da tam gün tatil değildir. Ancak 1 Ocak resmi tatildir.

